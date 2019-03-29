Seyhan Nehri'ne düşen kişi merdivenle kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşerek sürüklenen ve hidroelektrik santralinin kapaklarındaki demirlere tutunarak yardım isteyen kişi, görevlilerin uzattığı merdivenle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan 2 Hidroelektrik Santrali'ndeki görevliler, nöbet değişimi sırasında çevredeki vatandaşların bir kişinin santral kapaklarında su içerisinde yardım istediğini belirtmesi üzerine burayı kontrol etti.

Kapakların bulunduğu yerde bir kişinin su içerisindeki demir basamaklara tutunarak yardım istediğini fark eden görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada bir merdiveni yardım isteyen kişiye uzatan santral görevlisi Hasan Balcı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sudaki kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sudan çıkartıldıktan sonra üşüdüğü görülen Y.S'nin üzeri, ıslak kıyafetleri çıkarıldıktan sonra çarşafla örtüldü. Durum telefonla Y.S'nin yakınlarına bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.S, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Santral görevlisi Hasan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Nöbet değişimi sırasında yoldan geçen biri suda biri olduğunu bağırdı. Biz de kapakları kontrol ettiğimizde farkına vardık. Kanaldaki demirlere tutunmuş çırpınıyordu. Hemen merdiveni uzattık, o sırada itfaiye geldi beraber çıkarttık." dedi.

