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Şeyhmus Tatlıcı'nın, eşine karşı darp ve cinsel saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendi ismini taşıyan oğlunun, eşi Melissa Tatlıcı'yı darbedip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı - Tatlıcı'nın "hakaret", "cinsel saldırı", "tehdit" suçlarından beraatini talep eden savcı, sanığın "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendi ismini taşıyan oğlunun, eşi Melissa Tatlıcı'yı darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmadı. Müşteki Melissa Tatlıcı ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Şeyhmus Tatlıcı hakkında eşi Melissa Tatlıcı'ya karşı Maslak'ta yaşadıkları ortak konutta, "hakaret", "cinsel saldırı", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldığını anımsattı.

Davaya konu eylemlerin 31 Temmuz 2017'de işlendiği, bu olayla ilgili müştekinin olaydan bir gün sonra 01 Ağustos 2017'de Sarıyer Devlet Hastanesinden rapor aldığını belirten cumhuriyet savcısı, Melissa Tatlıcı'nın Şeyhmus Tatlıcı'nın cezalandırılması yönünde herhangi bir şikayetinin olmadığını ifade etti.

Mütalaada sanığın müştekiye 14 Eylül 2017'de İstanbul 14. Aile Mahkemesinde boşanma davası açtığı, Melissa Tatlıcı'nın 6 aylık şikayet süresinin bitimine bir gün kala 30 Ocak 2018'de Şeyhmus Tatlıcı hakkında şikayetçi olduğu anlatıldı.

Sanık Tatlıcı'nın "hakaret", "cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlarını işlediğine dair Melissa Tatlıcı'nın olaydan 6 ay sonra yapmış olduğu şikayet dışında cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kaydedilen mütalaada, "kasten yaralama” suçuna ilişkin ise müştekinin iddiasının Sarıyer Devlet Hastanesinin raporu ile Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü raporu ile desteklendiği belirtildi.

Raporlarda Melissa Tatlıcı'nın hayati tehlike geçirmediği, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği vurgulanan mütalaada, Şeyhmus Tatlıcı'nın "hakaret", "cinsel saldırı", "tehdit" suçlarından beraatine karar verilmesini talep edildi.

Tatlıcı'nın eşine, yer silmek için kullanılan paspasın sopası ile vurduğunu söyleyen savcı, sanığın "kasten yaralama" suçundan ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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