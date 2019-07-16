HABER

Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü-Avcılar hattında seyir halindeki bir metrobüsün motorunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir metrobüs, Saadetdere durağına geldiğinde, motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Metrobüsteki yolcuların tahliye edilmesinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sonucu metrobüste küçük çapta hasar oluştu.

PARTNERÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyorÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyor
Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu: FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyorTuğgeneral Zorlu Topaloğlu: FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyor
Tecimer ve Albayrak Nilüfer Belediyespor’daTecimer ve Albayrak Nilüfer Belediyespor’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasar Metrobüs yangın

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Metrobüste yangın paniği!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.