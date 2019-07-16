Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü-Avcılar hattında seyir halindeki bir metrobüsün motorunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir metrobüs, Saadetdere durağına geldiğinde, motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Metrobüsteki yolcuların tahliye edilmesinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sonucu metrobüste küçük çapta hasar oluştu.

