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Seyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralı

13.01.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de, seyir halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Ne olduğunu anlamayan yolcular büyük panik yaşadı. Kayaların düşmesi sonucunda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Seyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresi Depin mevkisinde meydana geldi. Çukurca istikametinden Hakkari'ye gitmekte olan Şaban Duman (27) yönetimindeki minibüsün üzerine, dağdan kopan kaya parçaları düştü.

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YARALILARIN HEMEN TEDAVİYE ALINDI

Kazada minibüste bulunan Habib Duman (65) ağır, sürücü Şaban ve yolcular Canan (4), Şevket (28), eşi Beyan (24) ile annesi Narin Duman (50) hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Kazada ağır yaralanan Habib Duman'ın oğlu Cafer Duman, "Babam, kardeşim ve akrabalarımın içinde bulunduğu minibüs Çukurca'dan Hakkari merkeze geliyordu. Hakkari girişindeki Depin mevkisine geldiği sırada yağışlardan dolayı kaya parçaları minibüsün üzerine düştü. Babam şu an yoğun bakımda, durumu ağır. Biz yolda güvenlik önlemi almayan ilgili kurumlardan şikayetçi olacağız" dedi.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hakkari
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