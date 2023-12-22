Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Halk otobüsü kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi, Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. R.T. yönetimindeki seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangını gören seyir halindeki bir otomobil sürücüsü durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine otobüsü durduran R.T., polis ve itfaiyeye haber verdi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs yangın sonrası kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olaya tanık olan Samet Akkaya, "Otobüsün arkasından aracımla gidiyordum. Motor kısmında kıvılcım gördüm. Şoföre bilgi vererek itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. İçinde yolcu yoktu, sadece şoför vardı" dedi.

(DHA)





