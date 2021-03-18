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Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı'nın hikayesi nedir?

18.03.2021 02:16 | Son Güncelleme:
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Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı'nın hikayesi nedir?

Çanakkale Zaferi'nin sembol isimlerinden olan Seyit Onbaşı'nın hikayesi araştırılıyor. Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılında cephede korkusuzca yer alan Seyit Onbaşı ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı? oldu. İşte, top mermisini tek başına kaldıran Seyit Onbaşı'nın hikayesi...

I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde, Rumeli Mecidiye Tabyası görev yaparken insan üstü bir güç ile top mermisini tek başına kaldıran Seyit Onbaşı 18 Mart'ta saygıyla anılıyor. Türk milletinin ulusal bağımsızlık mücadelesi verdiği cephede cesurca yer alan askerler anısına 18 Mart, Şehitler Günü olarak anılıyor. Çanakkale Savaşı'nın 106'ıncı yılında ise en çok konuşulan isim Seyit Onbaşı oldu. Peki, Seyit Onbaşı kimdir ve kaç kilo top mermi kaldırdı? İşte, hikayesi!

SEYİT ONBAŞI'NIN HİKAYESİ

Seyit Onbaşı’nın tam adı Seyit Ali Çabuk’tur. Seyit Ali Onbaşı 1889 yılında Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Baba adı Abdurrahman, anne adı Emine olan Seyit Onbaşı 1909 yılında Osmanlı Ordusu’na katılarak Balkan Savaşı’nda korkusuzca yer aldı. 1914 yılında Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başladı.

Çanakkale Boğazı’nı aşarak İstanbul’a ulaşmak isteyen Müttefik donanması Anadolu ve Rumeli hattına bombardıman yaparken, Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevi başındaydı. Düşman gemilerinden atılan bir mermi cephaneliğe isabet edince, 14 asker hayatını kaybetmiş ancak, Seyit Onbaşı kurtulmuştur. Bataryanın toplarından yalnızca bir tanesi kullanılabilir halde idi ancak onun da kaldıraç kısmı bozulmuştu. Müttefik donanması gittikçe cepheye yaklaşırken, Seyit Onbaşı mermileri sırtına yüklemiş ve gemiyi ateşe etmeye başlamıştır.

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Üçüncü atışında İngilizlerin en büyük savaş gemilerinde olan HMS Ocean adlı gemiyi dümen donanımından vurdu. Atılan top, geminin su kesiminin altına isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi kontrol edilemez bir hâle gelince, Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean zırhlısı, kimi kaynaklarda saat 18.00 civarında kimi kaynaklarda ise 22.00 civarında Eskihisarlık diye bilinen bugün Çanakkale Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanın karşısında sulara gömüldü ve Müttefik donanması Çanakkale'den ayrıldı.

Bazı kaynaklarda Onbaşı Seyit’in o gün kaldırdığı merminin 215 kilo olduğu bilgisi yer alıyor. Onbaşı unvanına layık görülen Seyit Ali, 1918 yılında terhis oldu ve köyüne geri döndü. Ormancılık ve kömürcülük işeri ile uğraşan Seyit Ali, ikinci kızı Fatma dünyaya geldikten sonra Kurtuluş Savaşı döneminde tekrar orduya katılmıştır. Büyük Taaruz’dan sonra ilk eşini kaybeden Seyit Ali ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evliliğinden de üç çocuğu olan Onbaşı Seyit, 1 Aralık 1939 yılında zatürre nedeni ile hayatını kaybetmiştir.

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Çanakkale

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