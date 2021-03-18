Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı'nın hikayesi nedir?

I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde, Rumeli Mecidiye Tabyası görev yaparken insan üstü bir güç ile top mermisini tek başına kaldıran Seyit Onbaşı 18 Mart'ta saygıyla anılıyor. Türk milletinin ulusal bağımsızlık mücadelesi verdiği cephede cesurca yer alan askerler anısına 18 Mart, Şehitler Günü olarak anılıyor. Çanakkale Savaşı'nın 106'ıncı yılında ise en çok konuşulan isim Seyit Onbaşı oldu. Peki, Seyit Onbaşı kimdir ve kaç kilo top mermi kaldırdı? İşte, hikayesi!

SEYİT ONBAŞI'NIN HİKAYESİ

Seyit Onbaşı’nın tam adı Seyit Ali Çabuk’tur. Seyit Ali Onbaşı 1889 yılında Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Baba adı Abdurrahman, anne adı Emine olan Seyit Onbaşı 1909 yılında Osmanlı Ordusu’na katılarak Balkan Savaşı’nda korkusuzca yer aldı. 1914 yılında Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başladı.

Çanakkale Boğazı’nı aşarak İstanbul’a ulaşmak isteyen Müttefik donanması Anadolu ve Rumeli hattına bombardıman yaparken, Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevi başındaydı. Düşman gemilerinden atılan bir mermi cephaneliğe isabet edince, 14 asker hayatını kaybetmiş ancak, Seyit Onbaşı kurtulmuştur. Bataryanın toplarından yalnızca bir tanesi kullanılabilir halde idi ancak onun da kaldıraç kısmı bozulmuştu. Müttefik donanması gittikçe cepheye yaklaşırken, Seyit Onbaşı mermileri sırtına yüklemiş ve gemiyi ateşe etmeye başlamıştır.