Şeytanın bile aklına gelmez! İnternetten 72 bin liraya bilgisayar aldı, parasını ödemeden önce kargo şirketinden çaldı

Akıllara durgunluk veren olay, Sarıyer’deki bir kargo şirketinde yaşandı. 3 Kasım 2022 tarihinde, kargo şirketine giren 2 şüpheli 72 bin TL değerindeki bilgisayarı alıp çıktı.

PARASINI SONRA VERMEK ÜZERE ANLAŞTI

Daha sonra edinilen bilgilere göre müşteki A.M.C. (39) internet üzerinden 72 bin TL değerindeki bilgisayarını satmak için şüpheli şahıslar ile anlaştı. Anlaşmaya göre müşteki, bilgisayarı kargo ile yolladı ve parasını daha sonra alacaktı. Ancak şüpheli şahıslar kargo şirketine girip bilgisayarı çaldı ve parasını da ödemedi. Şüpheli şahısların bilgisayarı çaldıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şahısların kimliğini görüntülerden tespit etti. Kimliği tespit edilen M. Ş. (22) ve D. Ö.(21) yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

