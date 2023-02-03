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  4. Seyyar satıcı dehşeti! Tüfekle zabıtalara ateş açtı: 7 yaralı

Seyyar satıcı dehşeti! Tüfekle zabıtalara ateş açtı: 7 yaralı

03.02.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, seyyar satıcı Ali K., kendisine müdahale eden zabıtalara tüfekle ateş açtı. Seyyar satıcının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 zabıta personeli ile 3 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcı Ali K. ise polis ekiplerince suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Çevredekilerin cep telefonu ile çektiği görüntülerde Ali K.'nın tüfekle ateş ettiği ve bölgedekilerin kaçıştığı görüldü. İşte detaylar...

Seyyar satıcı dehşeti! Tüfekle zabıtalara ateş açtı: 7 yaralı

Dehşete düşüren olay, öğleden sonra Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Denetim yapan zabıta ekipleri, mahallede giysi satışı yapan seyyar satıcı Ali K.'den tezgahını kaldırmasını istedi. İddiaya göre, buna karşı çıkan Ali K., bir süre tartıştıktan sonra yanındaki tüfekle zabıtalara ateş açtı.

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Tüfekten çıkan saçmalar zabıta Ahmet Turan G., Fatih Ş., Harun K. ve Kenan T. ile bölgeden geçen Hasan K., Hakim H. ve Ahmet Y.'ye isabet etti.

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Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcı Ali K. ise polis ekiplerince suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayı görenler, seyyar satıcının zabıtlarla tartıştığını, sonra tüfekle ateş ettiğini söyledi. Çevredekilerin cep telefonu ile çektiği görüntülerde Ali K.'nın tüfekle ateş ettiği ve bölgedekilerin kaçıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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Zabıta Malatya silahlı saldırı seyyar satıcı

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