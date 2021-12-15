Seyyar satıcının 3 tepsi tatlısını çaldılar! ''Yiyenlere afiyet olsun, tepsilerimi getirin''

Denizli’nin Çivril ilçesinde evine kahvaltı yapmak için giden seyyar satıcının 3 tepsi tatlısı hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlara seslenen tatlıcı tepsilerinin geri getirilmesini ve tek geçim kaynağını bu olduğunu söyledi.

Çivril ilçesine bağlı Çatlar Mahallesinde meydana gelen olayda; sabah saatlerine doğru 4 tepsi tatlı yapan Rıfat Aymergen, hava aydınlandığında tepsilerini arabaya koydu. Ardından Aymergen, evine gelerek kahvaltı yaptı. Bu esnada dışarıda bulunan seyyar arabanın içindeki 3 tepsi tatlı, hırsızlar tarafından çalındı. Dışarıya çıktığında tatlıları seyyar arabasında göremeyen Aymergen, tatlılarının çalındığını fark etti. Tepsilerle birlikte yaklaşık 500 TL zararı bulunan Aymerge, hırsızlara seslenerek tepsilerinin geri getirilmesini istediğini söyledi. Aymerge daha öncesinden de 2 kere daha hırsızlık olayının yaşandığını belirterek, hırsızlardan şikayetçi olmadığını söyledi.

''KADAYIF, ŞAM VE HALKA TATLILARINI GÖTÜRMÜŞ''

Tepsilerinin geri gelmesi durumunda teşekkür edeceğini belirten Aymerge, "Sabah kalkıp tatlımı yaptım, arabanın içine koydum. Ondan sonra kahvaltıya girdim. Kahvaltı yaparken hanım dışarıya çıktı. Baktı hiçbir şey yok. Tekrar ses geldi. Bir baktık arabadan kadayıf, Şam ve halka tatlısının bayasını götürmüş. Allah razı olsun teşekkür ederim şam tatlısının keskini bırakmış. Hırsız arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Artık tepsimi de getirsin geriye. Tepsiyi geri getirirse teşekkür ederek elini sıkarım. Bu 1 değil 2 değil 3.’sü oldu. Hırsız arkadaşlara söylüyorum. Lütfen benimle çok uğraşmasınlar biz garibanız, bizde fazla bir para yok. Elimizde olan tatlımız. 400 ile 500 TL arasında. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Gidenin arkasından ağlanmaz. Yiyenlere afiyet olsun” dedi.

(İHA)

