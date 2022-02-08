Sezaryen yıllar sonra hastalığa neden olabiliyor!

Sezaryen ve normal doğum hala daha tartışılıyor. Fakat günümüzde sezaryen yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle sezaryenin neden olduğu istmosel hastalığına çağımızın hastalığı da denilebilir. İstmosel, sezaryen kesi yerinde bir cep ya da kese oluşmasıdır. Bu genelde yıllar sonra ortaya çıkan durumdur. Hangi hastalarda istmosel geliştiği bilinememektedir. Bazı hastalarda istmosel olmasına rağmen herhangi bulgu olmamaktadır. Bazı hastalarda ise çok ciddi şikayetler oluşmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Kanseri Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl istmosel hastalığı hakkında bilgi verdi. Bazı hastalarda istmosel olmasına rağmen herhangi bulgu olmamaktadır. Bazı hastalarda ise çok ciddi şikayetler oluşmaktadır.

İstmosel oluşan hastaların genel olarak şikayetleri şu şekilde;

*Adetler arası kanama ve kahverengi akıntı.

*Adet süresi uzaması

*Vajinal enfeksiyonlar

*Gebe kalamama sorunu

*Tekrarlayan düşükler

İSTMOSEL TANISI İÇİN ADET BİTTİKTEN SONRA HEKİME BAŞVURUN

İstmosel tanısı öncelikle yukarıdaki şikayetleri olan hastalar da istmoseli olabileceği düşünülmelidir. Genel olarak istmosel tanısı için adet bittikten sonra hekimlere başvurmalıdır. Bu dönemde yapılan detaylı ultrason incelemesi ile istmosel tanısı konulur. Daha ileri vakalarda istmosel genişliğini ve boyutunu ölçmek için MR incelemeleri de yapılabilir. İstmosel tedavisi cerrahi yöntemdir, histeroskopi ya da laparoskopi yöntemleri ile tedavi edilir. Hastaların çocuk isteyip istememesine bağlı olarak bu yöntemler arasında tercih oluşur.

İstmoselin cerrahi tedavi sonrası hastalar sık şekilde kontrol edilmelidir. Bu şikayetlerin geçip geçmediği ya da tekrarlanıp tekrarlanmadığı mutlaka değerlendirilmelidir. Ona göre tekrar tedavi şekilleri belirlenebilir.



