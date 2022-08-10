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SGK başkanlığı görevinden alınan Cevdet Ceylan kimdir? Cevdet Ceylan nereli ve kaç yaşında?

10.08.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan görevden alındığı ve yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat getirildiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası çok sayıda vatandaş konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki SGK başkanlığı görevinden alınan Cevdet Ceylan kimdir? Cevdet Ceylan nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtı...

SGK başkanlığı görevinden alınan Cevdet Ceylan kimdir? Cevdet Ceylan nereli ve kaç yaşında?

SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan'ın görevden alındığı ve yerine yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği öğrenildi. Peki SGK başkanlığı görevinden alınan Cevdet Ceylan kimdir? Cevdet Ceylan nereli ve kaç yaşında? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

CEVDET CEYLAN KİMDİR?

Cevdet Ceylan, 1972 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi.

Cevdet Ceylan, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünü bitiren Ceylan, Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisansını tamamladı.

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CEVDET CEYLAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1998 yılında SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ceylan daha sonra 2001'de Sigorta Müfettişi, 2006 yılında ise Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Refakat Müfettişi olarak görev yapmıştır. 2008 yılında ise SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Dai. Başk.V. olarak atanmış daha sonra 2009 yılından itibaren ise kurumdaki görevine Başmüfettiş olarak devam etmiştir.

2011-2014 yılları arasında SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan Ceylan 2014 yılından itibaren SGK Başkan Yardımcısı , Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Cevdet Ceylan 01.09.2021 tarihinde ise vekaleten SGK Başkanlığı görevine atanmıştır. SGK Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan görevden alındığı ve yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat getirildiği öğrenildi.

Ceylan, evli ve iki çocuk babasıdır.

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