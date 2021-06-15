Shelby Houlihan: Doping testi pozitif çıkan Amerikalı atlet, yediği domuz etli dürümden şüpheleniyor

Houlihan, "Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun, domuz eti yemenin doping testinin pozitif çıkmasını beraberinde getirebileceğini uzun süredir bildiğini öğrendim. Çünkü belli domuz türlerinde doğal olarak çok miktarda nandrolon maddesi bulunabiliyor. Domuz sakatatı en yüksek düzeyde nandrolona sahip" dedi.

1500 ve 5000 metrede ABD rekorlarını elinde tutan 28 yaşındaki Houlihan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıkılmış, kaybolmuş, kırılmış, kızgın, kafası karışmış ve ihanete uğramış hissediyorum. Çok net söylüyorum. Asla performans artırıcı madde almadım" dedi.

Doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl pistlerden men edilen Amerikalı atlet Shelby Houlihan, performans artırıcı bir madde kullanmadığını söyledi. Houlihan, tespit edilen yasaklı maddenin, testten bir gün önce yediği, geleneksel Meksika usülü bir tür dürüm olan domuz etli burittodan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Houlihan ise kas kütlesini artırmaya yardımcı olan nandrolon maddesini daha önce "hiç duymadığını" söyledi.

15 Aralık'ta yaptırdığı testin öncesi 5 gün boyunca yediği her şeyi not ettiğini belirten rekortmen atlet, "En muhtemel açıklamanın, testten 10 saat önce, evimin yakınındaki bir seyyar satıcıdan alıp yediğim, burrito olduğu sonucuna vardık" dedi.

Houlihan ayrıca, "masum olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yaptığını, yalan makinesi testinden geçtiğini ve saç örneğinin dünyanın önde gelen toksikoloji uzmanları tarafından incelendiğini" vurguladı.

Amerikalı atlet yasak nedeniyle hem bu yılki Tokyo hem de 2024'teki Paris Olimpiyatlarına katılamayacak.

