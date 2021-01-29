HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Shell, Nijerya'da tarım arazilerini kirlettiği çiftçilere tazminat ödeyecek

Shell, Nijerya'da tarım arazilerini kirlettiği çiftçilere tazminat ödeyecek

29.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Shell, Nijerya'da tarım arazilerini kirlettiği çiftçilere tazminat ödeyecek

Hollanda'daki Lahey Temyiz Mahkemesi, dünyanın ikinci büyük petrol şirketi Shell'in, Nijerya'daki tarım arazilerini kirleten petrol sızıntısından sorumlu olduğuna hükmetti. Shell, sızıntıdan zarar gördükleri gerekçesiyle davacı olan dört Nijeryalı çiftçiye tazminat ödeyecak. B0u karar, petrol kirliliğinden etkilenen diğer çiftçiler için de emsal teşkil edecek.

Hollanda'daki Lahey Temyiz Mahkemesi, dünyanın ikinci büyük petrol şirketi Shell'in, Nijerya'daki tarım arazilerini kirleten petrol sızıntısından sorumlu olduğuna hükmetti. Shell, sızıntıdan zarar gördükleri gerekçesiyle davacı olan dört Nijeryalı çiftçiye tazminat ödeyecak. B0u karar, petrol kirliliğinden etkilenen diğer çiftçiler için de emsal teşkil edecek.

Nijerya'nın güneyindeki Nijer Deltası'nda yıllardır devam eden petrol sızıntısı nedeniyle, Belçika'nın yüzölçümüne eşdeğer bir toprak parçası kirlendi.

Tarım arazileri ve balık çiftliklerinin, petrol kirliliğinden etkilendiğini belirten Nijeryalı dört çiftçi, 13 yıl önce Shell aleyhine dava açtı.

Çevre Savunma Örgütü (Millieudefensie) tarafından da desteklenen dava süreci, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin verdiği kararla sonuçlandı. Mahkeme, Shell Nijerya'nın, petrol sızıntısı ve kirlilikten sorumlu olduğuna karar verdi.

Shell, bu karar doğrultusunda Nijeryalı çiftçilere tazminat ödeyecek. Mahkeme, yaklaşık 15 yıldır kirlilik nedeniyle tarım ve balıkçılık yapamayan çiftçilere ödenecek tazminat miktarını, ayrı bir oturumda belirleyecek.

Karar, petrol kirliliğinden etkilenmiş diğer Nijeryalı çiftçiler için de emsal teşkil edecek.

Mahkeme, ana şirket olan İngiltere-Hollanda ortaklığındaki çok uluslu Shell şirketinin olaydan sorumlu olmadığını belirtti. Ancak çok uluslu şirket yönetiminden, sızıntı tespit sistemi oluşturarak, yeni sızıntı ve kirliliğin önlenmesi için gerekli adımı atmasını istedi.

Shell avukatları, sızıntıların, petrol çalmak için kasıtlı olarak borularda delik açan bazı bölge sakinleri ve yerel çetelerden kaynaklandığını söyledi. Ana şirket yönetimi de, bölgedeki faaliyetlerin, yan kuruluş olan Shell Nijerya'ya bağlı olduğunu savunarak, kirlilikten doğrudan sorumlu olmadığını savundu.

BM: Nijer Deltası'ndaki içme suyu kanserojen maddeler içeriyor

Lahey Mahkemesi, 2013 yılında davacı dört Nijeryalı çiftçiden sadece birine tazminat ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, kirlilikten sadece Shell Nijerya'nın sorumlu olduğunu belirterek, ana şirketin suçlu olmadığını belirtmişti.

Hem Nijeryalı çiftçiler hem de Shell, bu karara itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Davacı çiftçilerden Fidelis Oguru, Hollanda Televizyonu'na (NOS), uzun süre arazilerini ve balık çiftliğini kullanamadığını söyledi. Nijeryalı çiftçinin avukatına göre, borulardan sızan yaklaşık 24 bin litre yağ, civardaki tarlalara ve balık havuzlarına yayıldı.

Davacılara göre, petrol sızıntısı, çevre ve ekonominin yanısıra, insan sağlığı için de ciddi olumsuzluklara yol açtı. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü, Nijer Deltası'ndaki içme suyunun genellikle kanserojen maddeler içerdiğini saptadı.

Kirlenen bölgelerdeki yeni doğan bebeklerin 1 aydan önce ölme olasılığının da, diğer bölgelere göre yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
ABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısıABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısı
30 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 30?30 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 30?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

ABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısı

ABD ve BM’den Türkiye’ye Libya çağrısı

Korona ölümlerinde Meksika dünyada üçüncü sırada

Korona ölümlerinde Meksika dünyada üçüncü sırada

Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor

Ölümler korkutmuştu: BioNTech-Pfizer aşısıyla ilgili açıklama

Melania Trump ekibi kurdu!

Melania Trump ekibi kurdu!

The Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni görevi bırakıyor

Genel Yayın Yönetmeni görevi bırakıyor!

Güzellik salonuna polis baskını: Böyle kaçtılar!

Güzellik salonuna polis baskını: Böyle kaçtılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.