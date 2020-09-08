Şi'ye göre Çin, 'olağanüstü' virüs testini geçti

Dünyayı saran salgının çıkış noktası olarak görülen Çin’in lideri Şi Cinping, koronavirüse karşı ‘kahramanca bir mücadele’ verdiklerini belirtti.

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının devlet madalyasıyla ödüllendirildiği resmi törende konuşan Şi, “Olağanüstü ve tarihi bir sınavı geçtik. Halkın koronavirüse karşı savaşında ilk başarıyı kısa sürede elde ettik. Ekonomik toparlanmada ve salgınla mücadelede dünyaya liderlik ediyoruz” dedi.

Çin’in salgınla mücadele yöntemi ABD başta olmak üzere pek çok ülke tarafından eleştirilmiş, hatta Pekin, salgının kökeni, ciddiyeti, yayılması gibi konularda yanlış ve geç bilgi vermekle suçlanmıştı. Çin, ilk olarak Vuhan kentinde saptanan virüsün kaynağının hâlâ bilinmediği konusunda ısrar ediyor ve suçlamaları reddediyor.

Resmi verilere göre Çin’de salgın nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 90 bini geçti. Çin, katı karantina kuralları ve seyahat kısıtlamalarıyla salgının yayılmasını kontrol altında tuttu.

