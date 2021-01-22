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  4. Sibirya'da anaokulu çocuklarına buzlu su ile egzersiz!

Sibirya'da anaokulu çocuklarına buzlu su ile egzersiz!

22.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Sibirya'da anaokulu çocuklarına buzlu su ile egzersiz!

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde devlete bağlı bir anaokulunda müfredatın bir parçası olarak okul bahçesinde soyunan minikler üzerlerine bir kova buzlu su döküyor. Bu yöntemle sağlıklı kalınacağına ve virüslerden korunulacağına inanılıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre, Krasnoyarsk’taki 317 numaralı bir devlet anaokulunda çocukların bahçede üzerlerine buzlu su döktükleri bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Hava sıcaklığının -25’ten düşük olmaması kaydıyla, saunaya girdikten sonra çocuklara uygulatılan bu yöntemle sağlıklı kalınacağına ve bağışıklığın güçlendirileceğine inanılıyor.

Sibiryaçok isimli anaokulunda çocukların bahçede iç çamaşırlarıyla kendi üzerlerine soğuk su döktüğü görülüyor.

Çocuklara ayrıca soğuk havada nefes alma egzersizleri öğretiliyor.

Ailelerin çoğu çocuklarının etkinliğe katılmasına izin veriyor.

ZORUNLU TUTULMUYOR

Öğretmenlere göre, buzlu su etkinliğine katılan öğrenciler daha aklı başında, dengeli ve iyimserler. Daha iyi organize oluyorlar. Ayrıca etkinlik zorunlu tutulmuyor.

Etkinliği destekleyen öğretmen Lyubov Daniltsova, “Doktorumuz bu etkinliğe katılan öğrencilerin grip sezonunu daha kolay atlattığını doğruluyor” ifadelerini kullandı.

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