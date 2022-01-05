Sıcak kemoterapi nedir, kimlere uygulanır?

Sıcak kemoterapi, bazı hastalıklarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanser kaynaklandığı organda kalmayıp, karın zarı dediğimiz peritona yayıldığı zaman ya da karın zarının kendi hastalıklarında sistemik verilen kemoterapi sonrasında uygulanan bir tedavi yöntemidir.

SICAK KEMOTERAPİ TEDAVİSİNDE AMAÇ NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Burada amaç, karın içindeki tümör hücrelerini yüksek ısıda kemoterapi verilerek tedavinin daha etkili olmasını sağlamaktır. Bu kemoterapi uygulanırken aynı zamanda hastanın karın zarına ve karın içindeki organlara yayılan tüm tümörlü organlar çıkarılır ve ardından 42-43 derecedeki hastalığa göre seçilen uygun terapötik ilaç özel bir sistemle hastaya verilir. Böylece, karın içinde gözle görülmeyen hücrelere yeterli miktarda kemoterapinin ulaştırılması sağlanır.



