HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdığı tarlasından soda (maden suyu) fışkırdı

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdığı tarlasından soda (maden suyu) fışkırdı

21.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bir vatandaşın tarlasından soda (maden suyu) fışkırdı. Kuyudan çıkan sodayı (maden suyu) işleyip pazarlamak istediğini ifade eden vatandaş, ayrıca Manyas'a yatırım yapmak istediğini ve özellikle devlet kurumlarından destek beklediğini ifade etti.

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdığı tarlasından soda (maden suyu) fışkırdı

Manyas'ın Kızık Mahallesinde Cihan Bozkurt adlı vatandaşın tarlasından soda (maden suyu) çıktı. Jeotermal bölgesi olarak bilinen Kızık Mahallesi'nde sıcak su çıkarmak için sondaj vurduran Bozkurt'un tarlasındaki kuyudan soda fışkırması şaşkınlıkla karşılandı. Çıkan suyun önce ne olduğunu anlayamayan ve bir anormallik olduğunu fark eden Cihan Bozkurt, sudan numune alarak tahlil için laboratuvara gönderdi. Bozkurt, çıkan tahlil sonuçları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Rapor sonuçlarına göre kuyudan çıkan sıvının soda (maden suyu) olduğu anlaşıldı.

İŞLEYİP PAZARLAMAK İSTİYOR

Kuyudan çıkan sodayı (maden suyu) işleyip pazarlamak istediğini ifade eden Bozkurt, ayrıca Manyas'a yatırım yapmak istediğini ve özellikle devlet kurumlarından destek beklediğini ifade etti. Manyas'ta sağlık turizmini de geliştirmeyi amaçladığını açıklayan Cihan Bozkurt, "Çocukluk yıllarımdan bildiğim kadarıyla bizim arazimizin kıyısından sıcak su hattı geçiyordu. Bu benim kafama yer etmişti. 2005 yıllarından itibaren burada çalışmaya başladım. Burada sıcak su ile ilgili araştırmalar yaptım. Ruhsat aşamalarının nasıl olacağına dair fikir edindim. Sonra da çalışmalara başladım. Daha sonra kuyularımızı açmaya başladık. İlk açtığımız kuyuda şu an yaptırdığımız analizlere göre maden suyu olduğunu tespit ettik. Gerekli girişimleri yaptık. Buraya bir dolum tesisi kurmayı düşünüyoruz. Yurtdışındaki bazı şirketlerle görüşmelerimiz var. Ay sonunda buraya toplantı yapacağız. Bunun haricinde üniversiteden hocalarımız var. Buranın altyapısını hazırlıyorlar. Burası benim 20 yıllık hayalim. Bu hayalimi şu anda başarmaya çalışıyorum ve çoğunu da başardım" dedi.

AW422756_02

TAHLİL YAPTIRINCA ORTAYA ÇIKTI

Sodanın ilk çıktığı zamanda kendisinin de şüpheler üzerine tahlil yaptırdığını ifade eden Bozkurt, "Bir ay bunun çalışmalarını gerçekleştirdik. Numunelerini aldık ve sonra analizlerini yaptırdık. Çıkan raporda suyun iletkenliği bin 25. Ayrıca mineral toplamı 900'lerde. Kuyumuz üretime geçtiği zaman mineral sayısının artacağını ve iletkenliğinin yükseleceğini ifade ettiler. Şu anki durumu ile maden suyu ama üretime geçtiğinde ve mineral sayısı yükseldiğinde "Zengin Mineralli Su" olarak da sunulabilir. İçinde herhangi bir yabancı madde yok. Kükürt yok. Şaşırdık, biz jeotermal amaçlı olarak ruhsatımızı alıp çalışmalar yaptık. Burada uluslararası bir sağlık turizmi projesi de değerlendirilebilir. Ayrıca şehir ısıtmacılığı da olabilir. Şehir ısıtmacılığından dönen su ile seracılık yapılabilir. Ben kendim de Manyaslıyım. Manyas sürekli göç veren bir ilçe. Bunun önlemini almak için buraya bir istihdam sağlamak istiyorum. Bunu da inşallah başaracağım" şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı
PARTNERDemet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldiDemet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
'Ölüm üçgeni'ne dikkat! Beyninin içi iltihapla doldu'Ölüm üçgeni'ne dikkat! Beyninin içi iltihapla doldu
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.