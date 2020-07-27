Sıcaklarda kalp hastalıkları yine arttı! Kendinizi korumak için...

Hava sıcaklarının artış göstermesi sadece kalp hastaları için değil, sağlıklı insanlar için de bazı riskleri beraberinde getirir. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak vücut her zamankinden daha hızlı tuz ve elektrolit kaybeder. Bu durum ise kanın daha hızlı pıhtılaşmasına sebep olur. Peki sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için neler yapılmalı? İşte bütün merak edilenler…

SICAK HAVALARDA KALP SAĞLIĞINI KORUYACAK ÖNERİLER

Düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam, yetersiz su tüketimi, stres ve sigara gibi kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlere bir de bunaltıcı havalar eklendiğinde kalp hastalığı riski daha fazla artıyor. Bu riski en aza indirmek için yaz aylarında yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkün:

DÜZENLİ SPOR YAPIN

Günlük hayatınızda düzenli egzersizlere zaman ayırmanız, kalp sağlığını korumanın ilk yolu olarak görülüyor. Fakat uzmanlar, yaz sıcaklarında daha hafif tempolu egzersizler yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Kalbinizi yormadan yapacağınız egzersizler, sizi hem stresten uzaklaştırarak ruh sağlığınızı koruyacak hem de kalp hastalıklarının temelinde yatan fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olacak.