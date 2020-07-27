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Sıcaklarda kalp hastalıkları yine arttı! Kendinizi korumak için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.07.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kalp hastalıkları sıcak havalara bağlı olarak yaz aylarında belirgin bir şekilde artış gösterir. Sağlıklı insanlar dahi aşırı sıcak havaların göğüs kafesini sıkıştırdığını belirtir. Özellikle tıbbi geçmiş öyküsünde kalp rahatsızlığı bulunan kişiler, yaz aylarında önemli sağlık sorunları yaşayabiliyor. Sıcakların kendisini hissettirdiği günlerde, kalp sağlığını koruyacak önerileri sizler için derledik.

Sıcaklarda kalp hastalıkları yine arttı! Kendinizi korumak için...

Hava sıcaklarının artış göstermesi sadece kalp hastaları için değil, sağlıklı insanlar için de bazı riskleri beraberinde getirir. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak vücut her zamankinden daha hızlı tuz ve elektrolit kaybeder. Bu durum ise kanın daha hızlı pıhtılaşmasına sebep olur. Peki sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için neler yapılmalı? İşte bütün merak edilenler…

SICAK HAVALARDA KALP SAĞLIĞINI KORUYACAK ÖNERİLER

Düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam, yetersiz su tüketimi, stres ve sigara gibi kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlere bir de bunaltıcı havalar eklendiğinde kalp hastalığı riski daha fazla artıyor. Bu riski en aza indirmek için yaz aylarında yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkün:

DÜZENLİ SPOR YAPIN

Günlük hayatınızda düzenli egzersizlere zaman ayırmanız, kalp sağlığını korumanın ilk yolu olarak görülüyor. Fakat uzmanlar, yaz sıcaklarında daha hafif tempolu egzersizler yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Kalbinizi yormadan yapacağınız egzersizler, sizi hem stresten uzaklaştırarak ruh sağlığınızı koruyacak hem de kalp hastalıklarının temelinde yatan fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olacak.

GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU İÇİN

Yoğun nemli ve sıcak havalarda vücut her zamankinden daha hızlı su kaybeder. Bu durum ise sadece kalbi zorlamakla kalmaz, tansiyon dengenizin de bozulmasına sebep olabilir. Günlük tüketilmesi gereken su miktarı; fiziksel aktivite, boy, yaş, kilo gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişmekle birlikte uzmanlar ortalama 2,5 litre su içilmesini öneriyor.

SAĞLIKLI BESLENİN

Yaz aylarında ağır yemeklerden kaçınmak ve porsiyon kontrolü yapmak kalp sağlığını korumak için alınacak en temel önlemlerden biri. Yağlı, hamur işi ve kızarmış yiyecekler yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeniz kalp hastalığı riskini azaltacaktır.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara tüketimi, kalp damar hastalıklarının en önemli risk faktörüdür. Kan akışını yavaşlatarak kanın pıhtılaşmasına sebep olan sigara, aynı zamanda kötü kolesterol seviyesinin yükselmesine yol açar. Bu durum ise koroner kalp hastalıklarını kaçılmaz hale getirir. Yapılan bilimsel çalışmalar, günde sadece 1 ile 4 adet tüketilen sigaranın dahi kalp hastalıkları riskini iki katına çıkardığını gösteriyor.

UYKUNUZU DÜZENLEYİN

Yapılan bilimsel araştırmalar düzensiz uykunun kalp hastalığı riskini artırdığını gösteriyor. İdeal uyku süresinin 7 ile 8 saat arasında olduğunu belirten uzmanlar, kalitesiz uykunun kan basıncını yükselterek önemli kalp hastalıklarına zemin hazırladığını belirtiyor.

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