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İstanbul için uyarı geldi: Bu geceye dikkat! Bunaltıcı sıcaklardan sonra bu kez sağanak yağışlar etkili olacak

07.07.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular bir süredir aşırı sıcaklardan bunaldı. Bu gece ise gök gürültülü sağanak yağışların başlaması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, sağanağın cumartesi gün boyu etkili olacağını belirtip özellikle Anadolu Yakası'nı işaret etti. İstanbul Valiliği'nden de sağanak yağış uyarısı geldi.

Mega kentte bugün gece saatlerinden itibaren yaz sıcakları yağışlı havanın etkisin bırakacak. Yağışların pazar sabahına dek sürmesi bekleniyor.

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PAZAR GERİ DÖNÜYOR

Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

"Kentte cumartesi gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü sabah saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü yerel olarak etkili olabilir. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 27-28 derece civarında olacak. Pazar günü sıcaklık tekrar yükselecek. Gelecek hafta boyunca da yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız ani yağışlara dikkat etsinler."

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların pazar sabahına kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dendi.

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