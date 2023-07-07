Sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor: Hafta sonu bu bölgeler serinleyecek! Balkanlar ve Rusya üzerinden gelip kar getirecek...

Türkiye'de bunaltıcı sıcaklar yerini bir süreliğine bulutlu, rüzgarlı ve yağmurlu havaya bırakıyor. Hafta sonu sıcaklıklar düşecek. Balkanlar ve Rusya üzerinden gelecek serin havanın pazartesi ve salı Rize ve Erzurum yaylalarında kar yağışını getirmesi bekleniyor. İstanbul da hafta sonunu görece serin ve yağışlı geçirecek. İşte son tahminlerle yurtta hava durumundan detaylar...

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YURT GENELİNDE HAVA BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SICAKLIK DÜŞÜYOR

Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul'un da dahil olduğu yağış görülmesi beklenen noktaları işaret etti. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için sel ve taşkın riskine değinen Şen'in paylaşımları şöyle:

Bugün Cuma akşam Trakya, Doğu ve Batı Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel yağış var. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul gece yağmurlu 33 C.

"HAFTA SONU RİSK VAR"

Bu hafta sonu Marmaranın doğusu Batı karadenizde sel ve taşkın riski var. Önlem alalım.

Cumartesi: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu kıyı kesimi.

Pazar: Düzce, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bolu, Ayancık, Bozkurt, Bartın

Pazartesi sabah: Sinop, Samsun.

İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR

Öte yandan sosyal medyadan meteorolojik tahminlerini paylaşan Hava Forum'un hesabından da şu değerlendirmeler geldi:

"Hava İstanbul'da cuma 34 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık cumartesi yağmurla birlikte 26-27 dereceye düşecek. Ancak bir hatırlatma yapmak istiyoruz, yağmur kısmı megakent için hala tam netleşmedi. Sınırda yer alıyoruz, yağışı kaybetme riskimiz var. Takipteyiz.

PAZARTESİ - SALI KAR YAĞIŞI

Hafta sonu balkanlar ve Rusya üzerinden gelecek olan serin havayla birlikte pazartesi gecesi ve salı sabahı Rize-İspir (Erzurum) yaylalarında kar yağışı bekliyoruz."

YURT GENELİNDE GÜN GÜN HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bölgelere ve illere dair yapılan hava durumu tahminleri ise şöyle:

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

