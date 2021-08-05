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  4. Sıcaklık rekoru kırılan kentte sağanak yağış sele dönüştü!

Sıcaklık rekoru kırılan kentte sağanak yağış sele dönüştü!

05.08.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Köy yollarının ulaşıma kapandığı kentte, jandarma ekipleri gerekli noktalarda güvenlik önlemleri aldı.

Sıcaklık rekoru kırılan kentte sağanak yağış sele dönüştü!

Kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmura yakalanan vatandaşların koşuşturarak kendilerine korunaklı yerler bulmaya çalışmaları ilginç görüntü oluşturdu.

YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ!

Sağanak yağış yüksek kesimlere yakın noktalarda sele dönüştü. Merkez bağlı Handere köyünde aşırı yağış sonucu dereden sel geldi. Selin taşıdığı çamur bu güzergahtaki bazı yolların kapanmasına neden oldu.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI BOYUNCA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri yol açma çalışması yapılıncaya kadar güzergâhı ulaşıma kapatarak güvenlik tedbiri aldı ve araçların geçişine izin verilmedi.

DOLU EKİLİ BAHÇELERE ZARAR VERDİ

Sağanak Çatalarmut köyü civarında da doluya dönüşürken ekili arazi ve meyve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Erzincan
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