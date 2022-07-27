HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıcaklıklar 10 ilde 40 derecenin üstüne çıkıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Sıcaklıklar 10 ilde 40 derecenin üstüne çıkıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

27.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kavurucu sıcaklar etkisini fazlasıyla gösteriyor. Temmuz ayının sıcaklarında güçlük çeken vatandaşları ay biterken kara kara düşündürten bir hava durumu bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre temmuz sonu ve ağustos başında 10 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak...

Sıcaklıklar 10 ilde 40 derecenin üstüne çıkıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Türkiye kavruluyor! Sıcaklıklar rahatsızlıkları olan vatandaşlar için tehlikeli boyutlara ulaşırken Meteoroloji'den gelen son açıklamalar da durumun ciddiyetini ortaya koydu. Son yayımlanan hava raporuna göre 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri aralığında 10 şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 derecenin üzerinde seyredecek. İşte Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte son hava durumu raporu...

thumbs_b_c_7e4b9c3a9ba13705813f9a5c2f4e5545

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN...

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren iç ve doğu kesimlerde de etkili olması bekleniyor.

SICAK ÇARPMASINA KARŞI DİKKAT!

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

thumbs_b_c_ecab00465cfe7fa0455584846f6f2dcb

27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasındaki 1 haftalık süreçte sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkması beklenen iller ise şu şekilde:

Adıyaman

Perşembe - 41°C
Cuma - 42°C
Cumartesi - 40°C
Pazar - 41°C

Aydın

Çarşamba - 40°C
Perşembe - 40°C
Cuma - 40°C
Cumartesi - 41°C

Batman

Çarşamba - 40°C
Perşembe - 42°C
Cuma - 43°C
Cumartesi - 41°C
Pazar - 42°C

Denizli

Çarşamba - 40°C
Perşembe - 42°C
Cuma - 42°C
Cumartesi - 42°C
Pazar - 41°C

Diyarbakır

Çarşamba - 40°C
Perşembe - 41°C
Cuma - 42°C
Cumartesi - 40°C
Pazar - 41°C

Gaziantep

Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C

Kahramanmaraş

Çarşamba - 40°C
Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C

Kilis

Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C

Şanlıurfa

Çarşamba - 40°C
Perşembe - 42°C
Cuma - 43°C
Cumartesi - 41°C
Pazar - 42°C

Siirt

Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C
Cumartesi - 40°C
Pazar - 40°C

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılarOtobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış"Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış"
Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava sıcaklıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

O beğeni dikkat çekti! 'Midesi bulanıyor...'

O beğeni dikkat çekti! 'Midesi bulanıyor...'

İlginizi Çekebilir

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Ev yapımı temizleyicinin etkisine inanamayacaksınız!

Ev yapımı temizleyicinin etkisine inanamayacaksınız!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.