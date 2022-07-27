Sıcaklıklar 10 ilde 40 derecenin üstüne çıkıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Türkiye kavruluyor! Sıcaklıklar rahatsızlıkları olan vatandaşlar için tehlikeli boyutlara ulaşırken Meteoroloji'den gelen son açıklamalar da durumun ciddiyetini ortaya koydu. Son yayımlanan hava raporuna göre 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri aralığında 10 şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 derecenin üzerinde seyredecek. İşte Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte son hava durumu raporu...

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN...

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren iç ve doğu kesimlerde de etkili olması bekleniyor.

SICAK ÇARPMASINA KARŞI DİKKAT!

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasındaki 1 haftalık süreçte sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkması beklenen iller ise şu şekilde:

Adıyaman

Perşembe - 41°C

Cuma - 42°C

Cumartesi - 40°C

Pazar - 41°C

Aydın

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 40°C

Cuma - 40°C

Cumartesi - 41°C

Batman

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 42°C

Cuma - 43°C

Cumartesi - 41°C

Pazar - 42°C

Denizli

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 42°C

Cuma - 42°C

Cumartesi - 42°C

Pazar - 41°C

Diyarbakır

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 41°C

Cuma - 42°C

Cumartesi - 40°C

Pazar - 41°C

Gaziantep

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Kahramanmaraş

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Kilis

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Şanlıurfa

Çarşamba - 40°C

Perşembe - 42°C

Cuma - 43°C

Cumartesi - 41°C

Pazar - 42°C

Siirt

Perşembe - 40°C

Cuma - 41°C

Cumartesi - 40°C

Pazar - 40°C

