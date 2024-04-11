HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıcaklıklar artacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen 3 bölgeyi sıraladı... Meteoroloji'den uyarı geldi! Son dakika 11 - 15 Nisan hava durumu

Sıcaklıklar artacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen 3 bölgeyi sıraladı... Meteoroloji'den uyarı geldi! Son dakika 11 - 15 Nisan hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.04.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu sıcaklıklar artacak mı düşecek mi? 9 günlük bayram tatili için plan yapan vatandaşlar, hava durumu ile ilgili gelişmeleri de dikkatle takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken Prof. Dr. Orhan Şen de sıcaklıkların yükselişine dair, bazı bölgeler için hafta sonu ve hafta başını işaret etti. Öte yandan 11 Nisan - 15 Nisan arası 5 günlük hava durumu tahmini de paylaşıldı.

Sıcaklıklar artacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen 3 bölgeyi sıraladı... Meteoroloji'den uyarı geldi! Son dakika 11 - 15 Nisan hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Vatandaşlar, bayram tatilinin son günlerinde havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Nisan ile 15 Nisan arasını kapsayan 5 günlük hava durumu tahminini paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen de sıcaklık artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte son dakika il il hava durumu tahminleri...

"SICAKLIKLAR EGE VE AKDENİZ'DE HAFTA SONU 4-5 DERECE ARTACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğuda yağmur var, diğer bölgeler açık ve az bulutlu. Rüzgar Marmara'nın doğusu ve kuzey Ege'de kuzeyden kuvvetli esiyor,
sıcaklıklar hafta sonu İstanbul'da 2-3 derece, hafta başı 4-5 derece, Ege ve Akdeniz'de hafta sonu 4-5 derece artacak" ifadelerini kullandı.

O1

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

1

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

3

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

4

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya, Tunceli ve Erzincan hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

11

12 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

12

13 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

13

14 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

14

15 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

15

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinlik hayali kuranlar dikkat: 15 binden başlıyor 150 bine kadar çıkıyorGelinlik hayali kuranlar dikkat: 15 binden başlıyor 150 bine kadar çıkıyor
Tuzla Belediyesi'nin silinen görüntülerine Portakal'dan dikkat çeken çıkışTuzla Belediyesi'nin silinen görüntülerine Portakal'dan dikkat çeken çıkış
Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılarTek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
En Çok Okunan Haberler
Tuzla Belediyesi'nin silinen görüntülerine Portakal'dan dikkat çeken çıkış

Tuzla Belediyesi'nin silinen görüntülerine Portakal'dan dikkat çeken çıkış

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Konut kredisi faizleri kuş oldu uçtu

Konut kredisi faizleri kuş oldu uçtu

Dolaşıma sokulan fotoğraf din savaşlarının ilk kıvılcımı olabilir

Dolaşıma sokulan fotoğraf din savaşlarının ilk kıvılcımı olabilir

Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar

Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar

'Karım sana emanet' dedi... Birlikte olduklarını öğrenince öldürdü

'Karım sana emanet' dedi... Birlikte olduklarını öğrenince öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.