Sıcaktan bunalan işçilerin serinlemek için bulduğu yöntem hem korkuttu hem de gülümsetti

Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. İki işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler.

