HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıcaktan bunalan soluğu plajda aldı!

Sıcaktan bunalan soluğu plajda aldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, kavurucu sıcaklarda plajları doldurdu. Serinlemek için denize girerek plajda keyifli anlar geçiren turistler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Son yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı kentte alınan koronavirüs önlemleri sayesinde turistler gönül rahatlığıyla tatil yapma imkanı buluyor.

Sıcaktan bunalan soluğu plajda aldı!

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihin en sıcak eylül ayının yaşandığı Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30.2, nem oranının yüzde 45 ölçüldüğü ilçede tatilciler denize girdi. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken, bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

AW110174_02

“BURAYA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİRSİNİZ”

Eşiyle beraber Rusya’dan Alanya’ya tatile gelen Nesterevo Natalia, burada tatil yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Natalia, “Alanya çok misafirperver bir şehir, buraya birkaç kez geldik. Burada her şey güzel, korona virüs tedbirlerine dikkat ediyor. Maske ve hijyen kurallarına eksiksiz uyuluyor. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz” dedi.

AW110174_06

AW110174_08

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık
ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu?ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü yenen doktordan altın tavsiyeler
Koronavirüsü yenen doktordan altın tavsiyeler
Kayseri'de bulundu! 7,5 milyon yıllık fosil heyecanı
Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık
Adana'da büyük orman yangını
Adana'da büyük orman yangını
Miss Universe güzeli dünyanın en ince beli için 970 bin TL harcadı
Dünyanın en ince beli için 970 bin TL harcadı
Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, adliyeye sevk edildi
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Hakkında karar verildi
Ilgarin dünyanın en derin dördüncü mağarası! Buraya giren korku, adrenalin ve heyecanı aynı anda yaşıyor
Buraya giren korku, adrenalin ve heyecanı aynı anda yaşıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.