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Sıcaktan bunalsanız bile kullanmayın! Ölümcül sonuçları var…

06.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalardan yana şikayetler de artmaya başladı. Bunaltıcı sıcaklıklardan korunmak adına vantilatör, klima gibi aletler kullanılıyor. Sıcak havalarda oldukça etkili sonuçlar veren klimalar sağlığınızı tehlikeye atıyor. Uzmanlar klima kullanımı hakkında uyarılarda bulunuyor.

Sıcaktan bunalsanız bile kullanmayın! Ölümcül sonuçları var…

Klima özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılıyor. Bulunulan ortamı istenilen sıcaklığa getirmeye yarayıp hayat konforunu arttırsa da sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Klimalar ve havalandırmalar bazı hastalıklara zemin oluşturuyor. Uzmanlar ‘lejyoner’ adı verilen bazı mikroorganizmaların klimalardan üremesi sonucunda insanların yaz zatürresine yakalandıklarını söyledi. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlarda bu hastalığın ölümcül olabileceğini belirten Göğüs Hastalıklar Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya uyarıda bulundu. Özkaya, “Klimaların havalandırmasıyla beraber insanlar ’lejyoner’ bakterilerini akciğerlerine aldığında ’klima pnömonisi’ dediğimiz ya da ’yaz zatürresi’ adı verilen hastalığa yakalanıyorlar. Özellikle kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH hastalığına yakalananlar ve kanser hastaları bu yaz zatürresinden etkilenmesi durumda ölümcül sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz” dedi.

KLİMALARIN FİLTRELERİNDE ÜREYEN BAKTERİLER VAR

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Bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özkaya, “Bilindiği gibi pandemi sona erdikten sonra maskesiz ilk yaz mevsimini yaşayacağız. Özellikle toplu alanlarda, toplu taşımalarda maske yasağının kalktığı ilk yazı yaşıyoruz. Şunu unutmayalım: Akciğerlerimiz bulunduğumuz ortamın hava filtresi gibi çalışır. Bir insan bir nefeste etrafında bulunduğu yarım litre havayı akciğerlerine çeker, temizler ve geri verir. Her bir nefesimiz yarım litre olduğunu düşünürsek, normal bir insanın günde 20 bin kere nefes aldığını hesaplarsanız sağlıklı bir insan 10 bin litre havayı ciğerlere alıp geri veriyor. Akciğerlerimiz 10 bin litre havayı filtre yapıyor. Bunun getirdiği bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle maske yasağının kalkmasıyla beraber kapalı alanlarda klimaların, merkezi havalandırmanın aktif kullanıldığı otel, hastane, iş yerleri alışveriş merkezleri, gemi yolculuklarında klimaların filtrelerinde üreyen bazı bakteriler var. Özellikle bunlarda en birincisi lejyoner dediğimiz bir bakteridir. Klimaların havalandırmasıyla beraber insanlar bu bakterileri akciğerlerine aldığında klima pnömonisi dediğimiz ya da yaz zatürre adı verilen hastalığı yakalanıyorlar. Özellikle kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH hastalığına yakalananlar, kanser hastaları bu yaz zatürresinden etkilenerek ölümcül sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz” diye konuştu.

KLİMA AYARLARI 22 DERECENİN ALTINA DÜŞÜRÜLMEMELİ

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Özellikle klimaların iyi temizlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Özkaya, “Klima zatürresinde şikayetler daha az olduğu için grip gibi eklem ağrıları, ateş, halsizlik, ishal gibi hafif soğuk algınlığı belirtileriyle seyrettiği için çok fazla anlaşılmayabilir. Özellikle kronik hastalığı olanlarda hayati sonuçlar doğurabilir. Pandeminin bitmesiyle beraber bu şekilde ani ısı değişikleri maruz kalmak soğuktan sıcağa maruz kalmak ve klimalara maruz kalmakla oluşan belirtiler korona ile karışabilir. Klima temizliğine önem gösterilmelidir. İnsanlarımızın özellikle kapalı yerlerde kendilerine dikkat etmelerini istiyoruz. Mümkün olduğunca klima ayarlarını 22 derecenin altına düşürmemek gerekiyor. İnsanlarımızın çok fazla miktarda ısı değişimine maruz kalmamalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.

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