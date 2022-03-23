Şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Adana'da geçtiğimiz yıl yaşanan bir olay Türkiye'nin gündeminde ön sıralarda yer almış, uzun süre konuşulmuştu. Eşi Öznur Gülten Efeoğulları'na şiddet uygulayan Osman Efeoğulları, aralarında yaşanan bir tartışma sırasında eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Mahkeme tarafından tutuklanan Öznur Gülten Efeoğulları davasında karar verildi. Öznur Gülten Efeoğulları ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde gerçekleşmesi’ nedeniyle ceza almayarak serbest bırakıldı. Efeoğulları tahliye sonrası "Adalet yerini buldu" açıklamasında bulundu.

Osman Efeoğulları

Olay, 19 Ekim 2021'de Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam evde alkol kullanan Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Osman Efeoğulları’nı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Osman Efeoğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları’nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları’na ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi.

‘ADALET YERİNİ BULDU’

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 aydır bulunduğu Kozan M Tipi Cezaevi'nden çıkan Efeoğulları'nı, kapıda çocukları ve akrabaları karşılandı. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken Efeoğulları, adalete güvendiğini belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi. (DHA)

