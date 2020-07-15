Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı, oğlu ve gelini tutuklandı

Olay, Ereğli Ören Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü K. birlikte yaşadığı oğlu Fehmi K. ve gelini Aysel K. tarafından şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı. Haber verilmesiyle eve giden polis ekipleri, Fehmi K. ve eşi Aysel K.'yı gözaltına aldı.

Şükrü K. ise sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ve başında darp izleri bulunan Şükrü K., şiddet gördüğü oğlu ve gelininden şikayetçi olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi K. ve eşi Aysel K., suçlamaları reddederek babalarının merdivenden düştüğünü iddia etti.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fehmi K. ve Aysel K., 'yakın akrabayı kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)

