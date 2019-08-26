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"Şiddet" için farkındalık çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi, çocuğa ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak adına devlet kurumları tarafından yürütülen çalışmalara destek verme kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi, çocuğa ve kadına yönelik şiddet konusunda eğitim verme ve farkındalık oluşturma adına devlet kurumları tarafından yürütülen çalışmalara destek verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi ile bilim ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti ve sonrasında yaşananların tekrarlanmaması amacıyla harekete geçti.

Sosyal sorumluluk misyonu çerçevesinde "Kadınlar ölmesin, çocuklar ağlamasın!" çağrısıyla bir dizi destek çalışması başlatma kararı alan üniversite, bugüne kadar edindiği bilgi birikimi ve tecrübe ile çocuğa ve kadına yönelik şiddet konusunda eğitim ve farkındalık oluşturmak adına devlet kurumları tarafından yürütülen çalışmalara destek verecek.

Üniversite ve ona bağlı kurumlar, mevcut altyapılarının yanı sıra uzman hekim, psikolog ve akademisyen kadrolarıyla da devlet kurumlarıyla iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Bu bağlamda geliştirilecek halkı bilgilendirme amaçlı eğitim ve rehabilitasyon programları, araştırma faaliyetleri ve benzeri çalışmalarda da resmi kurum ve kuruluşlara her türlü uzman ve altyapı desteği sağlanacak.

Kurulduğu günden bu yana şiddet olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetler yürüten üniversite, 2012'de kurulan "Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM)" aracılığıyla birçok çalışmaya imza attı.

2014'te "Suçluluk Ölçeği Araştırma Projesi"ni yürüten üniversite, 2018'de 25 bin kişinin katılımıyla "Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası"nı çıkararak, "Hostilite (Öfke, Düşmanlık, Saldırganlık) Analizi"ni gerçekleştirdi.

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