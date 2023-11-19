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Şiddetli fırtına Zonguldak'ta kabusu yaşattı! 12 mürettebatın bulunduğu gemi kayboldu! AFAD'dan açıklama geldi

19.11.2023 20:46 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta fırtına hayatı resmen felç etti. Fırtına yüzünden bir kuru yük gemisi ikiye bölünürken içerisinden 13 personel kurtarıldı. Hava koşulları nedeniyle diğer bir gemiden de 12 personel kurtarıldı. İçerisinde 12 mürettebat bulunduğu bilinen üçüncü bir gemiyle ilgili ise AFAD, "İrtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir. AFAD Başkanımız Vali Sn.Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Şiddetli fırtına Zonguldak'ta kabusu yaşattı! 12 mürettebatın bulunduğu gemi kayboldu! AFAD'dan açıklama geldi

Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

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İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

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DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, "19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli’de karaya oturduğu anlaşılmıştır. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir." denildi.

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EREĞLİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ VE 12 KİŞİLİK MÜRETTEBATA ULAŞILAMIYOR

AFAD'dan ulaşılamayan gemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün Zonguldak ilimizde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşullarına bağlı olarak bölgede aşırı yağış ve fırtına meydana gelmiştir. Olumsuz meteoroloji durumundan 3 gemi etkilenmiştir. Ereğli’de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmalarına süratle başlatılmıştır. Ekipler tarafından yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; Birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere; toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır. İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir. AFAD Başkanımız Vali Sn.Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir Aliağa Limanına varmak üzere Karadeniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı "Kafkametler" isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Kocaeli ilimizden polis dalgıç ekibi sevk edilmiş, AFAD Arama Kurtarma ekiplerimiz de göreve hazır halde bekletilmektedir. Deniz ve hava şartlarının müdahale imkanı vermesiyle birlikte 12 kişilik gemi mürettebatını arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılacaktır."

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Zonguldak Fırtına afad
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