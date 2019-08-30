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Şiddetli rüzgar trafoyu düşürdü: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

MALATYA'da, inşası devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni yerinden kopan elektrik trafosu düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şiddetli rüzgar trafoyu düşürdü: 1 ölü, 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, inşası devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni yerinden kopan elektrik trafosu düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nin en üst katında çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni ile yerinden kopan elektrik trafosu düştü. Trafonun altından kalan işçiler Fatih Türkeş (29) ve Özgür K. (44) yaralandı. Yaralılar inşaatın yanındaki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih Türkeş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, Özgür K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Türkeş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şiddetli rüzgar trafoyu düşürdü: 1 ölü, 1 yaralıŞiddetli rüzgar trafoyu düşürdü: 1 ölü, 1 yaralıŞiddetli rüzgar trafoyu düşürdü: 1 ölü, 1 yaralı

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