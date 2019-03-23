HABER

Side sahilinde şezlongları söküp attılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Side sahilinde bir otele ait şezlonglar kalabalık bir grup tarafından bulunduğu yerden sökülüp kaldırıldı.Side sahilinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede Side Prenses otele ait olduğu bildirilen şezlonglar turistlerin şaşkın bakışları arasında bir grup tarafından sökülerek atıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Side sahilinde bir otele ait şezlonglar kalabalık bir grup tarafından bulunduğu yerden sökülüp kaldırıldı.
Side sahilinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede Side Prenses otele ait olduğu bildirilen şezlonglar turistlerin şaşkın bakışları arasında bir grup tarafından sökülerek atıldı. Yaşananlar Side Prenses Otel sahibi Recep Özden tarafından sahile yerleştirilen kameralara yansıdı.
Kendisinin olayın yaşandığı sırada Antalya’da olduğunu belirten Prenses Otel sahibi Recep Özden "Güvenlik görevlisi çalışanım arayıp durumu bildirdi. Hemen gelip olanları yerinde gördüm. Olayı gerçekleştirenler ellerinde kazma ve küreklerle güvenlik görevlilerinin resim ve görüntü çekmelerini engellemişler. Ama böyle bir olay beklediğim için güvenlik kamerası taktırdığımı bilmiyorlardı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerle birlikte Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Bizim korkup sahilden çıkmamızı istiyorlar. Kendi otelleri sadece 200 kişilikken sahilde 100 kişilik yer zapt etmeye çalışıyorlar. Ben bu sahillerin tamamının belediye tarafından işletilmesini, halka açık olmasını ve belediyenin otellerden gelen turistlerden para almasını istiyorum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını vurdu
Komşusunu engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürmüşKomşusunu engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.