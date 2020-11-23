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  4. Şifa bulmak için geliyorlar! Caddeye ismini veren mezarın gizemi çözülemiyor

Şifa bulmak için geliyorlar! Caddeye ismini veren mezarın gizemi çözülemiyor

23.11.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Şifa bulmak için geliyorlar! Caddeye ismini veren mezarın gizemi çözülemiyor

Sivas'ta caddeye ismini veren tekmezar, isimsiz olmasıyla dikkat çekiyor. Kent merkezindeki Çayyurt Mahallesi'nde bulunan Tekmezar Caddesi'ndeki mezar, görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Rivayete göre geçmişte tek mezarın bulunduğu alana yakın bir yerde Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kimsesiz, o dönem yoğun kış şartları nedeniyle kent mezarlığına götürülemedi. Götürülemeyen cenaze en yakın bulunan günümüzdeki cadde üzerine defnedildi. Caddeye de adını veren ve cadde ortasında tek bulunan mezar görenlerin dikkatini çekse de mezarın içi kimisi için boş kimisi için ise dolu biliniyor. Mahalle muhtarı Necip Köse mezara bilenlerin şifa veya dilek amaçlı değil dua etmek amacıyla ziyaret ettiğini dile getirirken, mahallede yaşayan bir kadın ise bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını söyledi.

TEK OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Çayyurt Mahallesi Muhtarı Necip Köse, mezarın tek olması dikkat çektiğini ifade ederek, “Tarihi bir mezar olduğu için ismiyle tek mezar caddesi. Kendisi de tek mezar caddesinde Pazartesi pazarının üstünde zamanla defnedildiği yerde bulunuyor. Bizde belediye ve muhtarlık olarak koruma altına aldık. Burada yatan zat Allah Rahmet eylesin 1940 yıllarında Mevlana Mesnevi dergahında kimsesiz sahipsiz bir vatandaş, hizmet ederken rahmetli oldu. O dönem yoğun kış nedeniyle yakın olduğu için buraya defnedildi. Burada da tek mezar olarak bulunuyor, ismi de bilinmiyor. Burada tek olması dikkat çekiyor, ziyaretler ediliyor. Herhangi bir dilek veya beklentili bir dua edilmiyor” dedi.

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SITMA HASTALARI ŞİFA ARIYOR

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Mahallede yaşayan bir kadın ise bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını belirterek, “Bu gördüğünüz mezarlık 100 seneden beri sıtma tekkesiydi. Ama zamanla insanlar değişti. Bu kabrin ne olduğunu bilmiyorlar. Bütün Sivas halkı köyden gelenler burada sıtma hastalığına ziyaret edip iyi olup gidiyorlardı” diye konuştu.

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İHA

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