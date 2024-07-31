Şifa deposu kırmızı içecek: Cildi ışıl ışıl parlatıyor, doğurganlığı destekliyor

Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için harika bir alternatif olan bu kırmızı içecek, hem cildinizi canlandırıyor hem de doğurganlığı destekliyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bu kırmızı içecek, sindirim sistemindeki bakteriyel ve tabiri caizse yanan ortama bir kova su dökmek gibi fayda sağlıyor.

Tüm gün yoğun bilgisayar, cep telefonu kullanımı sonucu mavi ışınların sebep olduğu kızarıklardan şikayet ediyorsanız; doğurganlık tarafında zorluklar yaşıyorsanız, vücutta yağlanma, karaciğerde sorunlar, akne gibi dertler varsa doğanın gücünü kullanın. Bu tarifi salata formuna getirip de yiyebilirsiniz. Taze sebze ve meyveleri bol bol yemeli, yiyemiyorsanız da bu şekilde içebilirsiniz.

Pancarlı formülün ilk güzel faydası ciltte ortaya çıkıyor. Düzenli içildiğinde havuç ve C vitamini zengini elma ve limon ile cildinize çok iyi geliyor. Kremler ve destekler tabii ki görevini dışardan yapıyor ama gençlikle parıldayan ve pürüzsüz bir cilt kesinlikle içerden geliyor. Havuçtaki beta karoten ile cildin iyileşmesi, kızarıklık ve enflamasyonun azaltılması konusunda destek oluyor.

İkinci faydası ise doğurganlık ve adet döngüleri. Potasyum ve nitrat deposu pancar; dolaşımı, kan basıncını destekleyerek rahim ve yumurtalık sağlığına destek oluyor.

Sağlık deposu pancar içeceği için gerekli malzemeler;

5 orta boy pancar

1 yeşil elma

2 havuç

1 kibrit kutusu zencefil

1 limon

Yapılışı;

Tüm malzemeleri yıkayıp, karbonat attığımız suda en az 30 dakika bekletiyoruz. İyice yıkanmamış ve arınmamış sebze ve meyveler ile bu tarz içecekler yapılması tavsiye edilmiyor.

Sırayla katı meyve sıkacağına alarak, suyunu çıkarıyoruz.

Yaklaşık 1,2-1,5 litre çıkan bu içeceği cam şişelere aktarıp, dolaba alıyoruz. 24-36 saat içerisinde tüketmeniz tavsiye edilir.