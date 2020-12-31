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Şifa olsun çamurdan olsun! Eski çağlardan beri kullanılan çamur banyosunun faydaları!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 31.12.2020 07:46 | Son Güncelleme:
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Şifa olsun çamurdan olsun! Eski çağlardan beri kullanılan çamur banyosunun faydaları!

Çamurda oynamak sizi daha sağlıklı yapabilir mi? Çamur banyosu meraklıları, çamurun cilt, kaslar, eklemler ve zihin için tedavi edici olabileceğine inanıyor. Peki işin uzmanları bu konuda ne düşünüyor?

Dermatolog Dr. David Harvey, 'çamur banyoları eski çağlardan beri var' diyor ve ekliyor: 'Bazı insanlar çamur banyolarının ruhsal özellikleri iyileştirdiğine inanıyor. Ayrıca stresi, eklem ağrısını, romatoid artriti ve belirli cilt rahatsızlıklarını hafiflettiği düşünülüyor. Bazı insanlar çamur banyolarını sadece gevşemek ve rahatlamak için kullanıyor.

ÇAMUR BANYOSU NEDİR?

Çamur banyoları, kaplıcalar ve tatil köyleri tarafından sunulan tedavilerdir. Yağmur duşundan sonra arka bahçenizde bulacağınız çamura benziyor olsa da, terapötik çamur, tedavi edici özelliklere sahip olduğuna inanılan belirli bileşenler içerir.

ÇAMUR BANYOLARI NEDEN TEDAVİ EDİCİ OLARAK KABUL EDİLİYOR?

Çamur banyoları, kükürt, çinko, magnezyum ve brom gibi mineraller içerdiğinden ciltteki ölü derilerin pul pul dökülmesini, ağrılı kasların iyileşmesini ve eklemlerin gevşemesini, egzama ve sedef hastalığının tedavi edilmesini sağlar.

Ancak Dr. Harvey çamurun gerçekten tedavi edici olup olmadığının içinde ne olduğuna bağlı olduğunu söylüyor. 'Çamur banyosundaki bileşenler genellikle ısıtılmış maden suyu, volkanik kül, organik turba, göl çamuru veya tuzlu suyu içerir. Her kombinasyonun çeşitli etkileri vardır. Araştırmanızı yapmanız ve tesise çamurlarında hangi minerallerin baskın olduğunu sormanız önemlidir. Bu genellikle kaplıcanın konumuna ve çeşitli doğal kaynaklara olan yakınlığına göre değişecektir' diyor.

ÇAMUR BANYOSUNUN FAYDALARI

Dr. Harvey, çamur banyolarının en büyük faydalarından birinin stresi azaltmak olduğuna inanıyor. Ilık, yumuşak çamurda oturmak kasları gevşetebilir ve zihni rahatlatabilir, bu da cilde bazı faydalar sağlayabilir. Doğal peeling etkisi yaparak, hücre yenilenmesi sağlanır.

Derideki gözenekleri sıkılaştırır, kollajen dokusu uyarılır. Deride sıkılaşma, kan dolaşımının düzene girmesi sağlanır.
Stresi azalttıkça ve sinirlerinizi sakinleştirdikçe, bazı cilt koşulları iyileşebilir. Stres vücutta kortizol artışına neden olur ve bu da ciltte iltihaplanmanın artmasına neden olabilir. Egzama, sedef hastalığı ve sivilcelerin tümü stresi azaltarak bir dereceye kadar fayda sağlar. Stresi azaltmanın birçok yolu var, sadece sizin için doğru olanı bulmanız gerekiyor' diye ekliyor.

Çamur banyolarının yaşlanmayı önlemedeki faydası

Yaşlanma sadece kadınların kabusu değil, erkeklerin kaçamayacağı bazı hastalıklara da neden oluyor. Yaşlanmanın etkilerini tedavi etmek kolay değildir ancak düzenli bir çamur banyosu tedavisi ile bunları tamamen azaltabilirsiniz çünkü çamur banyosu kullanımı antiinflamatuardır, dolaşmayı önler, yaşlanmaya bağlı işlev bozukluğunu önler ve iyileştirir. Kaplıca çamuru, sağlık için iyi olan birçok mineral ile su emme işlevine sahiptir, bu nedenle mineral çamuruna daldığınızda, sadece cildin bir ölü deri tabakasını gidermesine, cildi detoksifiye etmesine, kan damarlarını dolaştırmasına ve yaşlanmanın gereksiz semptomlarını etkili bir şekilde önler.

Vücudu gençleştirin ve sinir sisteminin işlevini dengeleyin

Özel mineral çamur, osteoartriti iyileştirebilir, kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayı iltihabı azaltabilir ve kas gerginliğinin gevşemesine yardımcı olabilir, böylece doktorlar, çamur banyolarını romatoid artrit, kronik romatoid artrit, omurga ağrısı, kronik hastalıklar gibi hastalıkların tedavisi olarak önermektedir.

Çamur banyosunun cilt hastalıklarına etkisi

Bahsedildiği gibi, hücrelerin içeriden yenilenmesini sağlayabilen ve antiseptik özelliği olan yüksek fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip mineral çamuru, böylece sıcak mineral çamuruna daldığınızda cilt detoksifiye olur. Sedef hastalığı, egzama gibi dermatolojik hastalıkları olanlar için mineral çamur banyosu oldukça faydalı ve etkili bir tedavi yöntemidir. Ayrıca düzenli çamur banyosu, sivilceyi içeriden önleyebilen ve iyileştirebilen endokrin bozukluklarını ayarlamanıza yardımcı olarak cildin daha güzel ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Dr Harvey, aşağıdaki durumlarda çamur banyolarını önermemekte:
Hamilelik,
Aşırı alkol almak,
Birçok cilt sıyrığına veya kesisine sahipseniz veya egzama veya sedef hastalığı gibi ciddi bir cilt rahatsızlığınız varsa,
Yüksek tansiyonunuz varsa.

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