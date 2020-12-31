Şifa olsun çamurdan olsun! Eski çağlardan beri kullanılan çamur banyosunun faydaları!

Dermatolog Dr. David Harvey, 'çamur banyoları eski çağlardan beri var' diyor ve ekliyor: 'Bazı insanlar çamur banyolarının ruhsal özellikleri iyileştirdiğine inanıyor. Ayrıca stresi, eklem ağrısını, romatoid artriti ve belirli cilt rahatsızlıklarını hafiflettiği düşünülüyor. Bazı insanlar çamur banyolarını sadece gevşemek ve rahatlamak için kullanıyor.

ÇAMUR BANYOSU NEDİR?

Çamur banyoları, kaplıcalar ve tatil köyleri tarafından sunulan tedavilerdir. Yağmur duşundan sonra arka bahçenizde bulacağınız çamura benziyor olsa da, terapötik çamur, tedavi edici özelliklere sahip olduğuna inanılan belirli bileşenler içerir.

ÇAMUR BANYOLARI NEDEN TEDAVİ EDİCİ OLARAK KABUL EDİLİYOR?

Çamur banyoları, kükürt, çinko, magnezyum ve brom gibi mineraller içerdiğinden ciltteki ölü derilerin pul pul dökülmesini, ağrılı kasların iyileşmesini ve eklemlerin gevşemesini, egzama ve sedef hastalığının tedavi edilmesini sağlar.

Ancak Dr. Harvey çamurun gerçekten tedavi edici olup olmadığının içinde ne olduğuna bağlı olduğunu söylüyor. 'Çamur banyosundaki bileşenler genellikle ısıtılmış maden suyu, volkanik kül, organik turba, göl çamuru veya tuzlu suyu içerir. Her kombinasyonun çeşitli etkileri vardır. Araştırmanızı yapmanız ve tesise çamurlarında hangi minerallerin baskın olduğunu sormanız önemlidir. Bu genellikle kaplıcanın konumuna ve çeşitli doğal kaynaklara olan yakınlığına göre değişecektir' diyor.