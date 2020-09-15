'Şifalı' diye herkes içiyor! Uzmanından korkutan uyarı

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyünde çıkan suyun böbrek taşına iyi geldiği iddia edildi. Bunu duyan bölge halkı da köye akın ederek hem sudan içip hem de bidonlara doldurarak evlerine götürmeye başladı. Bunun üzerine haziran ayında suyla ilgili olarak çalışma başlatıldı. İncelenmek üzere sudan alınan numunelerde yapılan araştırmada, içerisinde yoğun miktarda bakteri bulunduğu belirlendi. UYARILARA RAĞMEN SUYU İÇMEKTEN VAZGEÇMİYORLAR Yapılan incelemeler ve varılan sonuç doğrultusunda suyun içilmemesi noktasında uzmanlar tarafından uyarılar yapılmaya devam edildi. Ancak vatandaşlar ise suyu içmekten vazgeçmiyor. Böbrek taşı rahatsızlığı bulunan yakınına su götüren vatandaşlardan Umut Okan, "Bir ağabeyimizin böbreğinde taş var. Bu suyun böbrek taşına iyi geldiği söyleniyor. Ama uzmanlar da suyun içerisinde birçok bakterinin olduğunu söylüyor. Yani içenler, şifalı biliniyor diye içiyor. Biz de geldik sudan götüreceğiz" dedi. 'HERKES ŞİFA BULDU, TAŞ DÜŞÜRDÜ' Köylerindeki suyun tamamen şifalı olduğunu öne süren Sabri Işık (77) ise yapılan incelemelerin olumsuz çıkmasının nedeninin, köyün gider suyunun bu suya karışmasında etkili olduğunu söyledi. Işık, "Ben 77 yaşındayım. Bu köyde dünyaya geldim, büyüdüm. 65- 70 seneden bu yana bu su şifalı sudur. Herkes bu su için gelip, gidiyor. Ben kendi şahsımda evime çok sayıda misafir aldım. Herkes şifa buldu, taş düşürdü. Yalnız köyden giden kanalizasyon suyu, şifalı suya karışıyor. Önceden gider suyu orada değildi, köyün yukarısındaydı. Gider suyu aşağı indikten sonra, olabilir o gider suyu şifalı suya karışabilir. Ben öyle biliyorum. Kanalizasyonun karıştığı su ile şifalı suyun ayrılması lazım" diye konuştu.

Kendisinin de bu sudan şifa bulduğunu anlatan köy sakinlerinden Sabahattin Taşdemir (51) de, "Bu su yüzde yüz şifalı bir sudur. Ben kendimde şifa bulmuşum. Onun için ben diyorum ki; herkeste şifa bulabilir. Böbrek taşına, her hastalığa göre de çok iyidir. Su şifalı bir sudur, buna değer versinler. Ben yetkili kişilerden rica ediyorum" dedi. SUDA ANALİZ YAPILDI Şifalı olduğu öne sürülen ve uyarılara rağmen içilmesine devam edilen suyun vatandaşlarda bulantı, kusma, ishal şeklinde semptomlar gösterdiği kaydedildi. Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda da sudan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler sonrasında, analiz raporu hazırlandı. 'BU SU İÇİLMEZ' Analiz raporlarını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, sağlıklı suyun, fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan sağlıklı olması gerektiğini bildirdi. Muş Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın sonuçlarında, özellikle biyolojik açıdan mikrop içerip içermediğinin analiz edildiğini kaydeden Vançelik, "Bu analizde şunu görüyorum. Kırsal alanda belki maksimum 10'a kadar kabul edilebilir. Koliform bakteri sayısının 510 olduğunu görüyorum. Bu kabul edilebilir seviye değil gerçekten. Escherichia coli dediğimiz basit ishalden kana karışıp ciddi enfeksiyonlara kadar geniş bir yelpaze gösteren bakterinin suda hiç olmaması gerekir. Ancak bu suda 100 mililitrede 10 Escherichia coli olduğu görülüyor. Bu da gerçekten bu suyun içilmez olduğunun göstergelerinden biridir. Yine enterekok ve fekal streptococ dediğimiz bakterilerde herhangi analiz edilen suda olmaması gerekir. 600 gibi çok yüksek seviyede olduğu görülüyor. Yani özetle biyolojik analiz sonucuna göre mikrobiyal açıdan bu su içilemez bir su" diye konuştu.