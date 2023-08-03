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Sıfır aldığı aracına 472 bin TL’lik fatura çıkınca adeta çıldırdı! Aracını vinçle bayinin önüne astı ve…

03.08.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da sıfır aldığı servis bakımlı otomobili ile sorun yaşayan bir kişinin yaptığı eylem şaşkına çevirdi. Garanti kapsamındaki aracı motor arızası yaşayınca otomobili servise götürdü, çıkan 472 bin liralık masraf karşısında akla hayale gelmeyen bir eylem yaptı. Aracı vince bağlayıp metrelerce yukarı kaldırıp "ben kandırıldım siz kandırılmayın" pankartı açtı.

Sıfır aldığı aracına 472 bin TL’lik fatura çıkınca adeta çıldırdı! Aracını vinçle bayinin önüne astı ve…

Sıfır aldığı servis bakımlı otomobili ile sorun yaşadı yaptığı eylemle dikkat çekti. Oto kiralama işi yapan Ali Özkurt aracının yaklaşık 2 aydır serviste olduğunu belirterek yaklaşık 500 bin liralık bir ödeme ile karşılaşınca kimsenin aklına gelmeyecek bir protesto gerçekleştirdi. Aracını servisten çıkararak ‘Biz inandık, biz güvendik, siz inanmayın, siz güvenmeyin kandırılmayın’ pankartı ile birlikte yetkili servisin önünde eylem yaptı. Garanti kapsamında olan sıfır aracına yarım milyon liralık servis ücreti çıkarılınca otomobilini servisin önüne çekti. Herkes görsün diye de vinçle metrelerce yukarı çıkardı.

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2021 model ve 90 bin kilometrede olan aracın şu anki değerinin ise yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken istenen servis ücretinin ise araç bedelinin neredeyse yarısı kadar olması tepki çekti. Araç sahibi Ankara Bulvarı’nda aracı ile ilerlerken aracının arıza verdiğini ve mağdur olduğu iddia ediyor. Otomobilde motor hatası yaşayan araç sahibinin iddiasına göre servis kendisinden kullanıcı hatası kaynaklı 472 bin TL talep etti.

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‘KAYIŞ KOPARTINCA BİZ BUNU SERVİSE GÖTÜRDÜK…’

Aracını servise götürerek mağduriyet yaşadığını belirten iddia sahibi ise yaşadıklarını Show Haber’e şu sözlerle anlattı:

"Aracın devri daimi yolda dağılmış, trigerim kopmuş her şey dağılmış kullanıcı hatası diyor. 470 bin lira hesap çıkarttılar. Bu araç yolda giderken devir daim termostat dağıtıyor ve kayış kopartıyor. Kayış kopartınca da biz bunu servise götürdük. Servis de diyor ki siz bunun üstünde 6 kilometre yürümüşünüz. Öyle bir yürüme olmaz ki.

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Bizim aracımız servis bakımlı şimdiye kadar 20 bin, 40 bin, 60 bin, 80 bin bütün bakımlarını serviste yapmıştır ve garantisi de hala devam etmektedir. Bilirkişi de geldi zaten arabayı inceledi o sonuç aşaması devam ediyor ama ben mağdur oldum. Gideceğim artık hurdacının yanına sanayiden malzemelerimi alacağım ve daha ucuza yapacağım."

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SERVİS YETKİLİLERİ İSE AÇIKLAMA YAPMADI

Servisin yetkilileri ise araç sahibinin iddiaları karşısında konuşmamayı tercih etti. 472 bin liralık anlaşmazlık ise mahkemelik oldu. Son sözü mahkemenin söyleyeceği belirtildi.

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