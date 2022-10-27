Sıfır atık eğiticilerin eğitimi programı yapıldı

Osmaniye Belediyesi, Sıfır Atık Projesi’nin kentte yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla Eğiticilerin Eğitimi Programı düzenledi.

Sıfır Atık Eğiticilerin Eğitimi Projesi çerçevesinde sıfır atık uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen eğitim programı Osmaniye Belediyesi, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ortaklığında Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde yapıldı.

“Amacımız sıfır atık ailesi olmak” diyen Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir şehir ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla bu eğitim programını düzenlemiş bulunmaktayız. Bu noktada çocuklarımızın projelere katılım sağlaması, uygulamaların gelecek nesillere taşınması açısından sıfır atık ve çevre bilinci konusunda en büyük etki alanı okullarımızdır. Öğrencilerimizde sıfır atık kültürü oluşturmak ve bu kültürü davranışa dönüştürerek hayatları boyunca bu bilinç ile hareket edecek nesiller yetiştirmeyi siz öğretmenlerimizin desteği ile yapabiliriz. Osmaniye’mizde sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre konusunda birçok çalışmalar yapmakta ve daha yaşanabilir bir Osmaniye için çalışmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Adem Özyurt “Sıfır Atık Bilgi Sistemi”, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük ve Çevre Mühendisi Alparslan Gizlice ise belediye tarafından yürütülen sıfır atık uygulamaları hakkında bilgiler veren sunum gerçekleştirdi.



