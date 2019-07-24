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"Sıfır atık"la doğa festivali yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde üçüncüsü gerçekleştirilecek Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali "sıfır atık" temasıyla başladı - Festival alanına çöplerin yerinde ayrıştırılması için kutular yerleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali başladı.

Festival boyunca çevrenin kirletilmemesi, doğanın korunması ve çöplerin yerinde ayrıştırılıp geri kazanılması için "sıfır atık" teması ile alana çöp kutuları yerleştirilerek, katılımcılar bu konuda uyarıldı.

Asarcık Mahallesi'nde Kapıkaya alanında 24-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin ilk günü katılımcılar kayıtlarını yaptırarak çadırlarını kurdu. Bazı sporcular yamaç paraşütü antrenmanı yaptı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye’nin ilk "sıfır atık" temalı festivalini gerçekleştireceklerini belirterek, festivalde doğaya saygılı olunması mesajını vereceklerini ifade etti.

Festival etkinlikleri, protokolün yapacağı açılışla yarın başlayacak.

Etkileyici manzarada, yamaç paraşütü ve tandem atlayışlarla başlayacak festival boyunca, baraj gölünde su sporları, doğada bisiklet turu, fotosafari, dağcılık, doğa yürüyüşü, ATV safari gibi etkinlikler düzenlenecek.

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Bafra kapıkayafest Samsun sıfır atık yamaç paraşütü

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