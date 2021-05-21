Sıfır faiz kredi imkanı olan araçlar

Fiat markası, en çok satılan üç modelinde sıfır faizli kredi imkanı sunarak, satışlarını arttırmayı hedefliyor. KIA ise bu kampanyaya, tüm model araçları ile dahil oluyor.

SIFIR FAİZ KREDİ İMKANI

Nisan ayının son gününde başlayan ve Mayıs ayının 17’sine kadar devam eden tam kapanma sürecinde birçok otomobil üreticisi satışlarında düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşle beraber zararlarını telafi etmek isteyen otomobil üreticileri, çeşitli araç modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunacaklarını açıkladı.

Otomobil üreticileri, pandemi sebebiyle düşen satışlarını geçen yılların satış rakamlarına denkleyebilmek için çeşitli kampanyalarla kullanıcıları desteklemeye çalışıyor. Üreticiler, kendi karlarından fedakarlık yaparak sıfır faiz imkanıyla araç satışını Mayıs ayının sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.

2021 Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olan markalar arasında; Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault gibi üreticiler yer alıyor.