Sıfır faiz kredi imkanı olan araçlar

Fiat markası, en çok satılan üç modelinde sıfır faizli kredi imkanı sunarak, satışlarını arttırmayı hedefliyor. KIA ise bu kampanyaya, tüm model araçları ile dahil oluyor.
SIFIR FAİZ KREDİ İMKANI
Nisan ayının son gününde başlayan ve Mayıs ayının 17’sine kadar devam eden tam kapanma sürecinde birçok otomobil üreticisi satışlarında düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşle beraber zararlarını telafi etmek isteyen otomobil üreticileri, çeşitli araç modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunacaklarını açıkladı.
Otomobil üreticileri, pandemi sebebiyle düşen satışlarını geçen yılların satış rakamlarına denkleyebilmek için çeşitli kampanyalarla kullanıcıları desteklemeye çalışıyor. Üreticiler, kendi karlarından fedakarlık yaparak sıfır faiz imkanıyla araç satışını Mayıs ayının sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.
2021 Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olan markalar arasında; Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault gibi üreticiler yer alıyor.
Sıfır faizle kredi imkanı sunan markalar
CITROEN’DE 3 MODEL
Mayıs ayı kampanyasına dahil olan Citroen, C3 model otomobillerini 167 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Buna göre C3 model araç satın alacak olan müşteriler 50 Bin TL'lik krediyi 12 ay vadede sıfır faizli kullanabilecek.
Citroen Yeni C4 için ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatını açıkladı. Bu araç için de 12 ay vadeli, 0,99 faizli 60 Bin TL kredi verileceği ilan edildi.
Citroen'in Mayıs 2021 araba kampanyasında yer alan bir diğer model ise C5 Aircross SUV oldu. Bu araçlara da kredi desteği veren Citroen, 12 ay vade ile yüzde 1,09 faizli 100 Bin TL finansman desteğini duyurdu.
FİAT EN ÇOK SATAN 3 MODELİ İLE DAHİL OLDU
Kampayaya dahil olan FIAT ise, en çok satan üç modeli olan Pratico, Doblo ve Fiorino için 12 ay vadeyle 50 bin lira sıfır faizli kredi desteğini açıkladı.
Otomobil fiyatlarında da indirime giden FIAT, Fiorino için 119.900 TL'den ve Doblo için ise 153.900 TL'den başlayan fiyatlarını açıkladı.
JEEP’TEN SINIRLI SAYIDA COMPASS
Jeep ise Mayıs ayında hayata geçirdiği satış kampanyasıyla Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerine sunuyor.
Renegade’in 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneği, kampanya dahilinde 100 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi ile Mayıs ayı sonuna kadar satışta olacak. Compass modeli ise 150 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır faiz seçeneği ile satın alınabiliyor.
KIA TÜM MODELLERİYLE KAMPAYAYA DAHİL OLUYOR
KIA, Mayıs ayında tüm binek modellerini 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajlı kampanyalarla tüketicilerle buluşturuyor.
OPEL CORSA
Opel’in kampanyası kapsamında Corsa modeline mayıs ayında 176 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor.
Opel’in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinin, belli donanımlarında 90 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor. Mayıs ayına özel Opel Grandland X modelleri, 369 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahiplerini bekliyor.
PEUGEOT 2008
Peugeot Türkiye, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2008 modelinde 50 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi seçeneği sunuyor.