Sıfır kilometrede aldığı 1 milyon 600 bin liralık lüks cip 8 kez yolda kaldı

Büyük bir hevesle 2018 yılında 116 bin euro'ya lüks cip alan Erdinç Ebibi, aldığı bu araçla 8 kez farklı yerlerde yolda kaldı. Her defasında aracı; yetkili servis tarafından tamir edilmesine rağmen tekrar arızalanan ve 8 arızadan sonra motoru değişen araç tekrar arıza yapınca iş adamı bilir kişi raporu aldı.

MAHKEME YOLUNA GİTTİ

Raporda aracın elektrik ve yazılımsal probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği, bu oluşan zararların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı ifade edildi. Ardından firmayla arabuluculuk yoluna giden Ebibi, hukuk mücadelesi başlattı. Taleplerine cevap bulamayan Ebibi, bundan sonra hakkını mahkeme yoluyla arayacağını açıkladı.

SIFIR ALINAN ARAÇ 8 KEZ ARIZA VERDİ

Müvekkilinin aldığı lüks ciple farklı zamanlarda yolda kaldığını ifade eden Avukat Erdinç Sümer, "Müvekkilim ilgili firmadan sıfır kilometre bir cip satın alıyor. Sıfır alınan bu araç 8 kez arıza veriyor. Her seferinde ilgili firmanın yetkili servisine aracını getirdiklerinde sürekli "Sorun halledildi. Problem çözüldü" şeklinde beyanda bulunularak teslim ediliyor. Ancak müvekkilim bu araçla farklı illerde 8 kez yolda kalıyor ve büyük bir mağduriyet oluşuyor. Bu araç 8 kez arıza yaptıktan sonra firma yetkilileri aracın motorunun değişmesi gerektiğini beyan ediyorlar. Müvekkilim motorun değişimini kabul ediyor. Motor değiştikten sonra da aynı sorunlar devam ediyor. Biz de aracın yerinde tespiti yapılarak bilir kişiden rapor aldırdık. Bu raporun sonuç kanaat kısmına geldiğimizde bilirkişi aracın elektrik ve yazılımsal probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği, bu oluşan zararların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını kanaatine vardı. Biz bu raporu ilgili firmanın hukuk yetkililerine bildirdik. Ardından arabuluculuk süreci başladı. Bu süreçte sürekli bizi oyaladılar. Bundan sonra yasal süreç başlayacak. Biz davamızı açacağız. Bu açacağımız davanın da ileride emsal teşkil edeceği kanaatindeyiz. Müvekkilimin maddi ve manevi zararının giderileceğini düşünüyoruz. Bu aracın şu andaki bedeli 1 milyon 600 bin lira" dedi.