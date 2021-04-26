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Sıfır kilometrede aldığı 1 milyon 600 bin liralık lüks cip 8 kez yolda kaldı

26.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 1 milyon 600 bin lira vererek aldığı sıfır kilometre otomobili 8 kez yolda kalan iş adamı, hukuk mücadelesi başlattı.

Sıfır kilometrede aldığı 1 milyon 600 bin liralık lüks cip 8 kez yolda kaldı

Büyük bir hevesle 2018 yılında 116 bin euro'ya lüks cip alan Erdinç Ebibi, aldığı bu araçla 8 kez farklı yerlerde yolda kaldı. Her defasında aracı; yetkili servis tarafından tamir edilmesine rağmen tekrar arızalanan ve 8 arızadan sonra motoru değişen araç tekrar arıza yapınca iş adamı bilir kişi raporu aldı.

MAHKEME YOLUNA GİTTİ

Raporda aracın elektrik ve yazılımsal probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği, bu oluşan zararların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı ifade edildi. Ardından firmayla arabuluculuk yoluna giden Ebibi, hukuk mücadelesi başlattı. Taleplerine cevap bulamayan Ebibi, bundan sonra hakkını mahkeme yoluyla arayacağını açıkladı.

SIFIR ALINAN ARAÇ 8 KEZ ARIZA VERDİ

Müvekkilinin aldığı lüks ciple farklı zamanlarda yolda kaldığını ifade eden Avukat Erdinç Sümer, "Müvekkilim ilgili firmadan sıfır kilometre bir cip satın alıyor. Sıfır alınan bu araç 8 kez arıza veriyor. Her seferinde ilgili firmanın yetkili servisine aracını getirdiklerinde sürekli "Sorun halledildi. Problem çözüldü" şeklinde beyanda bulunularak teslim ediliyor. Ancak müvekkilim bu araçla farklı illerde 8 kez yolda kalıyor ve büyük bir mağduriyet oluşuyor. Bu araç 8 kez arıza yaptıktan sonra firma yetkilileri aracın motorunun değişmesi gerektiğini beyan ediyorlar. Müvekkilim motorun değişimini kabul ediyor. Motor değiştikten sonra da aynı sorunlar devam ediyor. Biz de aracın yerinde tespiti yapılarak bilir kişiden rapor aldırdık. Bu raporun sonuç kanaat kısmına geldiğimizde bilirkişi aracın elektrik ve yazılımsal probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği, bu oluşan zararların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını kanaatine vardı. Biz bu raporu ilgili firmanın hukuk yetkililerine bildirdik. Ardından arabuluculuk süreci başladı. Bu süreçte sürekli bizi oyaladılar. Bundan sonra yasal süreç başlayacak. Biz davamızı açacağız. Bu açacağımız davanın da ileride emsal teşkil edeceği kanaatindeyiz. Müvekkilimin maddi ve manevi zararının giderileceğini düşünüyoruz. Bu aracın şu andaki bedeli 1 milyon 600 bin lira" dedi.

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ARACIN MOTORU DEĞİŞTİ, YİNE YOLDA KALDI

Aracın sahibi Erdinç Ebibi, "Büyük hevesle aldığım bu araçla yollarda 8 kez kaldım. Her seferinde aracı yetkili servise getirdik. Aracın motoru değiştikten sonra yetkili servis "herhangi bir sorun yaşamayacaksınız" dedi. Aracımızın motoru değişti. Aracın motoru değiştikten 2 gün sonra tekrar yolda kaldım. Şu anda aynı mağduriyetlerimiz sürüyor. Yaptığımız araştırmalardan sonra bu araçların kronik hatası olduğunu öğrendik. Çevremizdeki bu araçtan olan dostlarımızda da aynı problemlerinin olduğunu söyledi. Onların da mağdur olduğunu öğrendik. Biz bu aracı 'güvenlikli, sağlam ve kaliteli' diye aldık. Gel gör ki hep yolda kalıp çekicilerle geldik. Aracı kullanmak nasip olmadı. Bu araç çekicinin üzerinde daha çok gezdi" şeklinde konuştu.

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Öte yandan, cipin satıldığı firma yetkilileri bir açıklama yapmayacaklarını, konunun yargıda olduğunu dile getirdiler.

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İHA

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