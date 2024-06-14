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  4. 8 yaşındaki Defne karnesini almasına 1 gün kala hayatını kaybetti

8 yaşındaki Defne karnesini almasına 1 gün kala hayatını kaybetti

14.06.2024 10:02
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Ordu'da meydana gelen kazada 8 yaşındaki Defne Nur Karataş hayatını kaybetti. Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı talihsiz kız, acı olay yaşanmasaydı bugün karnesini alacaktı.

8 yaşındaki Defne karnesini almasına 1 gün kala hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Defne Nur Karataş (8) hayatını kaybetti.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza saat 17.30'da Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak'ta meydana geldi. Murat G. yönetimindeki otomobil, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş’a çarptı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin çocuğu olan Defne'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
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