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Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Naz Çağla Irmak'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! O da çok ünlü çıktı

28.12.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün adlı yeni dizide ‘Bilge’ rolüyle ekranlara dönen Naz Çağla Irmak başarılı oyunculuk performansı ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Çağla Irmak’ın kendi gibi ünlü oyuncu olan annesini görenler gözlerine inanamıyor. Güzel oyuncu ve annesi aynı dizilerde de rol aldılar.

Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Naz Çağla Irmak'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! O da çok ünlü çıktı

Çağla Irmak, dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde ‘Kader’ rolüyle ekranlara gelen Irmak başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Aynı zamanda Irmak'ın annesi de Kırgın Çiçekler dizisinde rol alıyordu.

ANNESİ ROL ARKADAŞIYMIŞ

Naz Çağla Irmak, dizi kariyerine ilk olarak annesi Hülya Gülşen Irmak ile Bizim Evin Halleri dizisinde başlamıştır.

hülya gülşen ve naz çağla ırmak

Asıl çıkışını, 2015-2018 yılları arasında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağlayan güzel oyuncu bu dizide de annesi ile aynı sahneleri paylaşmış.

naz-cagla-irmak-annesi-kim-cagla-irmak-annesi-

1965 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hülya Gülşen Irmak, sayısız tiyatro oyunları, diziler ve filmlerde rol almıştır.

naz çağla ırmak annesi

16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini açıklayan Hülya Gülşen Irmak, hayatın kendisine ikinci bir şans verdiğini dile getirmişti.

hülya güşen ve kızı

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