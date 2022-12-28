Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Naz Çağla Irmak'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! O da çok ünlü çıktı

Çağla Irmak, dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde ‘Kader’ rolüyle ekranlara gelen Irmak başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Aynı zamanda Irmak'ın annesi de Kırgın Çiçekler dizisinde rol alıyordu.

ANNESİ ROL ARKADAŞIYMIŞ

Naz Çağla Irmak, dizi kariyerine ilk olarak annesi Hülya Gülşen Irmak ile Bizim Evin Halleri dizisinde başlamıştır.

Asıl çıkışını, 2015-2018 yılları arasında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağlayan güzel oyuncu bu dizide de annesi ile aynı sahneleri paylaşmış.

1965 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hülya Gülşen Irmak, sayısız tiyatro oyunları, diziler ve filmlerde rol almıştır.

16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini açıklayan Hülya Gülşen Irmak, hayatın kendisine ikinci bir şans verdiğini dile getirmişti.





