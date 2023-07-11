Sigara bağımlıları dikkat: 3 günde ciğerleri tertemiz yapıyor! Vücutta toksin bırakmıyor

Vücuttaki kirli kanı temizleme görevi üstlenen akciğer; sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, sağlıksız beslenme ve hava kirliliği gibi durumlar nedeniyle yıpranır. Bu nedenle akciğeri temizlemek adına aşağıdaki kür tarifini deneyebilir ve etkili bir sonuç alabilirsiniz.

CİĞERLERİNİZ TERTEMİZ OLACAK

Zaman içerisinde yıpranan akciğerlerin sağlıklı işleyişi için temizlenmesi büyük önem taşıyor. Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu kürle akciğeri 3 günde tüm zararlı dış etkenlerden kurtulabilir ve sigara etkilerini azaltabilirsiniz.

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN KÜR TARİFİ

MALZEMELER

Zerdeçal (Bakteri, kanser ve virüsleri yok eden vitaminler, omega 3 asitleri ve mineralleri barındırır.)

Soğan (Kanser, solunum sorunlarını ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde kuvvetlidir.)

Zencefil (Akciğerlerde biriken mukusları yok eder.)

Nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Az miktarda şekeri su kaynattıktan sonra zencefil ve doğranmış soğanları parçalayarak ilave edin. Bu malzemeleri bir müddet kaynatın. kaynadıktan sonra altını kısın ve zerdeçal ilave edin. Su miktarı yarıya inene dek kaynatın. Karışımı süzün ve sıvıyı bir şişe ya da kavanozun içine yerleştirin. Soğumaya bırakın ve buzdolabına koyun. Bu kürü üç gün boyunca tüketin. İnanılmaz etkilerini kısa sürede göreceksiniz.



