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Sigara bağımlıları dikkat: 3 günde ciğerleri tertemiz yapıyor! Vücutta toksin bırakmıyor

11.07.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan akciğer, kirli kanı yenileme görevi üstleniyor. İnsan sağlığı için büyük önem arz eden akciğerlerimize gözümüz gibi iyi bakmalıyız. Özellikle sigara kullanan kişilerin tercih edebileceği 3 malzemeli kür tarifi ile 3 günde akciğerlerinizi yeni doğmuş gibi yapabilirsiniz.

Sigara bağımlıları dikkat: 3 günde ciğerleri tertemiz yapıyor! Vücutta toksin bırakmıyor

Vücuttaki kirli kanı temizleme görevi üstlenen akciğer; sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, sağlıksız beslenme ve hava kirliliği gibi durumlar nedeniyle yıpranır. Bu nedenle akciğeri temizlemek adına aşağıdaki kür tarifini deneyebilir ve etkili bir sonuç alabilirsiniz.

CİĞERLERİNİZ TERTEMİZ OLACAK

Zaman içerisinde yıpranan akciğerlerin sağlıklı işleyişi için temizlenmesi büyük önem taşıyor. Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu kürle akciğeri 3 günde tüm zararlı dış etkenlerden kurtulabilir ve sigara etkilerini azaltabilirsiniz.

akciğer

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN KÜR TARİFİ

MALZEMELER
Zerdeçal (Bakteri, kanser ve virüsleri yok eden vitaminler, omega 3 asitleri ve mineralleri barındırır.)
Soğan (Kanser, solunum sorunlarını ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde kuvvetlidir.)
Zencefil (Akciğerlerde biriken mukusları yok eder.)
Nasıl yapılır?

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YAPILIŞI
Az miktarda şekeri su kaynattıktan sonra zencefil ve doğranmış soğanları parçalayarak ilave edin. Bu malzemeleri bir müddet kaynatın. kaynadıktan sonra altını kısın ve zerdeçal ilave edin. Su miktarı yarıya inene dek kaynatın. Karışımı süzün ve sıvıyı bir şişe ya da kavanozun içine yerleştirin. Soğumaya bırakın ve buzdolabına koyun. Bu kürü üç gün boyunca tüketin. İnanılmaz etkilerini kısa sürede göreceksiniz.


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