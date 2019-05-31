"Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer kanseri gelişiyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, sigara içen her 5 kişiden birinde akciğer kanseri geliştiğini, günde 10 veya daha az sigara içen bireylerde akciğer kanser riskinin 20 kat, günde 4'ten az sigara içenlerde ise hiç içmeyenlere göre 5 kat artığını belirtti.

Bayram, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, küresel tütün salgınının, önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alırken, tütün ürünlerinin her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını kaydetti.

Sigara dumanında bulunan 5 binden fazla kimyasal maddenin en az 70'inin kanser yapıcı olarak tanımlandığına dikkati çeken Bayram, şu bilgileri verdi:

"Sigara dumanında bulunan kanser yapıcı bileşikler, insan vücudunda hücre DNA'sı ile reaksiyona girip genlerde değişikliğe yol açarak, kanser gelişimine neden olmaktadır. Bu yüzden sigara içen her 5 kişiden birinde akciğer kanseri gelişmektedir. Günde 10 veya daha az sigara içen bireylerde dahi akciğer kanser riski 20 kat, günde 4'ten az sigara içenlerde ise hiç içmeyenlere göre 5 kat artmaktadır. Ayrıca günümüzde, kendisi tütün ürünü kullanmadığı halde tütün dumanına pasif olarak maruz kalan erişkinlerde de akciğer kanseri riskinin arttığı görülmektedir."