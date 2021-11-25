HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sigara istediği Çinliyi karnından bıçaklamıştı! İfadesi ortaya çıktı: Bana ters baktı

Sigara istediği Çinliyi karnından bıçaklamıştı! İfadesi ortaya çıktı: Bana ters baktı

25.11.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu'yu (49) bıçakla yaralayan Mert Aras (22), ifadesinde, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi. Aras, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sigara istediği Çinliyi karnından bıçaklamıştı! İfadesi ortaya çıktı: Bana ters baktı

Olay salı akşamı, Burdur Güzelleştirme Parkı'nda meydana geldi. Kentte mermer işiyle uğraşan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken, Mert Aras kendisinden sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyleyen Wei Liu'yu karnından bıçakladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

''TERS BAKTI O YÜZDEN BIÇAKLADIM''

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mert Aras'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede savcıya ifade veren Mert Aras, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi.

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Kick boksçuyum, kendime güvendim ama çok korktumMetroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Kick boksçuyum, kendime güvendim ama çok korktum

Screenshot_2

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR ETMEK İÇİN ÜST GEÇİDE ÇIKMIŞTI

Mert Aras, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Mert Aras, 1 Nisan ve 27 Ekim'de intihar edeceğini söyleyerek çıktığı üst geçidin korkuluklarından polis tarafından ikna edilerek indirilmişti.

Bu arada ameliyat edilen Liu'nun tedavisi ise devam ediyor.

Screenshot_4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Kalbinin yarısını kaplamışGöğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Kalbinin yarısını kaplamış
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
İşe yaramadığı yer yok! Elinizin altından ayırmayacaksınızİşe yaramadığı yer yok! Elinizin altından ayırmayacaksınız
Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Değersiz zannetmişti! 4.6 milyarlık yıllık çıktı

Değersiz zannetmişti! 4.6 milyarlık yıllık çıktı

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

“Ayak hapishanesi” diyerek çıplak geziyor

“Ayak hapishanesi” diyerek çıplak geziyor

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.