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Sigaradan 50 kat daha fazla hasar bırakıyor! Akciğer kanserine neden oluyor

31.05.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar sigaranın zararlarını her fırsatta belirterek sigaraya karşı uyarılarda bulunuyor. Akciğer kanserinin en önemli nedeni olarak görülen sigaradan daha kötü etki taşıyan bir madde olduğu düşünülmese de özellikle gençler arasında giderek artan bir ürünün sigaradan 50 kat daha fazla zararlı olduğu öğrenildi.

Sigaradan 50 kat daha fazla hasar bırakıyor! Akciğer kanserine neden oluyor

Sigaranın içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler sağlığı doğrudan etkiliyor. Sigara içmeyen kişiler bile sigara dumanına maruz kalarak çeşitli hastalıklara yakalanabiliyor. Sigarada bulunan kanserojen maddelerin, nargile ve elektronik sigarada daha fazla bulunduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, “İnsanlar nargile ve elektronik sigarayı daha masum zannediyor ama kesinlikle doğru değil. Nargile, sigaradan 50 kat daha fazla hasara neden oluyor. 1 saat boyunca nargile içmek 50 adet sigara içmekle aynı şey, elektronik sigaralarda da birçok kimyasal madde bulunuyor” dedi

EN BELİRGİN ZARARI AKCİĞER KANSERİ

Yeni Proje - 2023-05-31T132802.887

Sigara içmenin, birçok ciddi hastalığa yol açabilen bir dizi zararlı kimyasal maddenin vücuda girmesine neden olacağını vurgulayan Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, “En belirgin zararlarından biri de akciğer hastalıklarına neden olmasıdır. Sigara dumanı, akciğerlerin hava yollarını tahriş eder ve akciğer dokusuna zarar verir. Uzun süreli sigara kullanımı, akciğer fonksiyonlarının azalmasına ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Pasif içicilik yoluyla tütün dumanına maruz kalmak da solunum yolu hastalıklarına ve diğer birçok sağlık problemlerine neden olabilir” diye konuştu.

“GÜNDE 10 SİGARA İÇMEK, AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ 20 KAT ARTIRIYOR"

Yeni Proje - 2023-05-31T132730.527

Sigara tüketiminin sağlık açısından en büyük tehditlerden biri olduğunu söyleyen Dr. Kadıoğlu, “Günde 10 veya daha az sigara içenlerde akciğer kanser riski 20 kat, 4’ten az sigara içenlerde ise 5 kat artıyor. Sigara içmek birçok akciğer hastalığını beraberinde getiriyor. Sigara, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşit ve amfizem gibi ciddi sağlık sorunlarının başlıca nedenidir. Bu hastalıkların sigara içmeyenlerle kıyaslandığında, sigara içenlerde görüşme sıklığı oldukça fazladır. KOAH, sigara tüketimin en yaygın nedenlerinden biri ve ilerleyici bir hastalık. Nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi semptomlarla kendini gösterir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Sigara tüketiminin en ciddi sonuçlarından biri de akciğer kanseri. Sigara dumanında bulunan kimyasal maddeler, DNA'ya zarar vererek kanser hücrelerinin oluşumunu tetikler. Akciğer kanserinde genellikle erken evrelerde semptomlar görülmez ve hastalık ilerlediğinde tedavi seçenekleri sınırlı olabilir. Bu nedenle sigara kullanımının bırakılması akciğer kanseri riskini önemli ölçüde düşürebilir. Sigara, solunum yolu kanserleri dışında mesane, pankreas, yemek borusu, rahim ağzı kanseri ve akut lösemiye de yol açabilir. Meme ve kolon kanseri riskini de artırabilir” dedi.

SİGARA İÇMEYEN KİŞİLER DE SİGARADAN ETKİLENEBİLİYOR

Sigaranın sadece kullanıcılar için değil çevresindekiler içinde tehlike saçtığını ifade eden Dr. Kadıoğlu, “Pasif içicilik, sigara dumanına maruz kalan kişilerde solunum yolu enfeksiyonları, astım, KOAH ve akciğer kanseri risklerini artırır. Özellikle de çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişiler sigara dumanından daha çok etkilenir. Çocuklarda lösemi, lenfoma gibi kanserler başta olmak üzere beyin tümörleri ve karaciğer kanserine neden olduğu gösterilmiştir. Hamileyken anne sigara içmese de babanın içtiği sigara bile doğacak olan çocuğun beyin tümörü ve lösemi olma riskini artırabilir. Bu nedenle sigara içmeyen kişiler de sigara dumanına maruz kalmamaya özen göstermeli” diye uyardı.

“15 YAŞ ALTI SİGARA İÇME ORANI ARTIYOR”

Yeni Proje - 2023-05-31T132738.679

Sigara içme yaşının 15 yaş altı gençlerde giderek arttığını, özellikle nargile ve elektronik sigara kullanımının da yaygınlaştığını ifade eden Dr. Kadıoğlu, “Sigarada bulunan kanserojen maddeler nargile ve puroda daha fazla ve nargile sigaradan 50 kat daha fazla hasara neden oluyor. İnsanlar nargile ve elektronik sigarayı daha masum zannediyor ama kesinlikle doğru değil. 1 saat boyunca nargile içmek 50 adet sigara içmekle aynı şey, elektronik sigaralarda da birçok kimyasal madde bulunuyor. 2019 yılında Ekim ayından sonra Amerika’da elektronik sigara kullanımına bağlı akut solunum yetmezliği ile yüzde 70’i erkek, yüzde 80’i 35 yaş gençler olmak üzere çok sayıda hastane başvurusu, yoğun bakım yatışları ve ölümler olmuştur. Elektronik sigaraya bağlı akut akciğer hasarı ismi verilen bu hastalık çok sayıda gencin ölümüne neden olmuştur” diye konuştu.

“SİGARA, HEMEN HER SAĞLIK SORUNUNDA TEMEL RİSK FAKTÖRÜDÜR”

Yeni Proje - 2023-05-31T132832.129

Sigarayı bırakmanın hayati önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Kadıoğlu, “Sigarayı bırakmak, akciğer sağlığını iyileştirmenin yanı sıra genel sağlık durumunu da olumlu yönde etkiler. Sigarayı bırakma sürecinde sigara bırakma programları, nikotin replasman terapisi, ilaç tedavileri ve psikolojik destek yardımları alınabilir. Bunlar sigarayı bırakma sürecinde oldukça yararlıdır. Sigara, hemen her sağlık sorununda temel risk faktörüdür. Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakması, diğer bütün tedavilerden daha önemli ve yararlıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(DHA)

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