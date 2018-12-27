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Sığınmacı kamplarını vuran selde 25 bin sivil çadırsız kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

Suriye'de sığınmacı kamplarını vuran şiddetli yağış ve sel, çadırlarını kaybeden 25 bin sivilin göç etmesine yol açtı - Sel yüzünden hayatları çileye dönen siviller uzanacak yardım elini bekliyor - AA, sular altında kalan çadırları havadan görüntüledi

İDLİB (AA) - Suriye'nin Türkiye sınırındaki sığınmacı kamplarını vuran sel, 25 bin sivilin çadırsız kalmasına neden oldu.

Suriye'de, İdlib ve Lazkiye kırsalında önceki gün başlayan ve sele yol açan sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

"Suriye Müdahale Koordinatörleri" isimli yerel sivil toplum kuruluşu (STK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, devam eden yağışlar yüzünden onbinlerce sığınmacının çadırı çamur birikintilerinin arasında kalırken selden zarar gören 25 bin sivil göç etti.

Sel yüzünden hayatları çileye dönen aileler, uzanacak yardım elini bekliyor. Su baskınlarında can kaybı yaşanmazken çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Sel sonrası Atme, Kah, Kerame, Hüda ve Ömer kampları ile Lazkiye kırsalındaki Hırbatül Cevz bölgesindeki kamplardan yardım çağrıları yapıldı.

- AA havadan görüntüledi

İdlib'deki AA muhabirleri şiddetli yağış ve selin etkili olduğu kampları havadan görüntüledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden zarar gören kamplardan yardım çağrısı aldıklarını söyledi.

Hac Yusuf, "Dün öğle saatlerinden beri sivil savunma ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerinde bulundu. Atme kamplar bölgesinde mevcut olan ekipmanlarla kurtarma, tahliye, hendek açma ve tıkanan kanalizasyon kanallarını açmaya çalışıyor." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki STK'ler ile selden etkilenen aileler için İdlib merkezine yakın bölgede geçici barınma merkezi kurulacağını duyurmuştu. Yerel STK'lerin mağdurlara sıcak yemek dağıtmaya başladığı öğrenildi.

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İdlib sel

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