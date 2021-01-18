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Signal uygulaması neden çöktü?

18.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Signal uygulaması neden çöktü?

Elon Musk tarafından önerildikten sonra kullanıcı akınına uğrayan Signal uygulaması, çökmeye başladı. Hadi gelin herkes tarafından güvenilir görülen bu uygulama neden çöktü detaylıca bakalım.

Gizliliği büyük ölçüde korumaya çalışan Signal uygulaması, çökmeye başladığının sinyallerini veriyor. Sadece birkaç gün içerisinde Google Play Store yüklenme sayısı 50 milyon rakamlarına kadar ulaşan bu uygulama, ne yazık ki daha fazla dayanamadı.

Hatırlayacağınız üzere WhatsApp, Facebook platformuna verilerin gönderileceğini söylemişti. Tüm çabalara rağmen bunu bir sözleşme ile kabul ettirmek isteyen WhatsApp’ın en acı günleri yaşandı. Milyonlarca kullanıcı Telegram ve Signal gibi platformlara geçiş yaptı. Fakat kararın ertelenmesiyle birlikte şimdilerde WhatsApp’ın yüzü gülmeye başladı.

İŞTE SİGNAL'İN ÇÖKME NEDENİ

Ortaya çıkan bazı iddialara göre Signal uygulaması kaldırabileceğinden çok daha fazla kullanıcıya sahip olmaya başladı. Bu kullanıcılar kendi aralarında mesajlaşınca ortaya çok yüksek bir veri akışı çıktı. Bu durum aynı zamanda Signal sunucuları tarafından kaldırılabilecek gibi değildi.

Uygulamalar için sunucuların kapasitesi fazlasıyla önemli. Herhangi bir uygulama geniş kapasiteli bir sunucuya sahip değilse genellikle hızla çökmeye başlıyor. Telegram sırf bu nedenden dolayı sunucularını genişletmek istediğini ve uygulama içerisinde reklam göstereceğini söylemişti.

Signal bugüne kadar hakkında gizlilik ihlali çıkan bir şirket değil. Ayrıca bu platformda reklam ve diğer benzer sayfalar gösterilmiyor. Genel olarak bakıldığında güven veren bu uygulama ne yazık ki sunucu kapasitesini bir miktar daha geliştirmek zorunda.

Şu anda uygulama ile ilgili çok ciddi bir sorun yok. Fakat ara sıra mesajların gidip gelmesinde sorun yaşarsanız telaşlanmayın. Muhtemelen kısa süreli bir yoğunluk yaşanıyordur ve mesajınız hızlıca gönderilecektir. Peki siz bu uygulama ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

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