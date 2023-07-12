Sigorta şirketi 716 bin lira yerine 716 bin dolar yatırdı! Durumu fark edince...

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi’nde yaşandı. 6 Şubat tarihli meydana gelen depremler sonrası Suriyeli iş adamı Ömer Abdulkadir’in tekstil işletmesi de hasar aldı. Hasar alan işletme için Abdulkadir, deprem sigortası şirketine başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından hasar tespit ödemesi olan 716 bin lira yerine, sigorta şirketi tekstil işletmesine 716 bin dolar yatırdı.

Hesabına fazla para geldiğini öğrenen Abdulkadir, tereddüt etmeden hesabına gelen 716 bin doları, yaklaşık 19 milyon TL'sini sigorta şirketine iade etti.

Sigorta şirketinden kendilerine ödenen paranın önce Türk Lirası olduğunu ancak IBAN hesaplarından hata olduğundan yeniden ödeme yapıldığını ifade eden Ömer Abdulkadir, "Deprem sonrası bizim işletmemiz hasar gördü ve biz de sigorta firmasına bildirdik, onlar da eksper gönderdiler. Eksper hasar tespiti yaptıktan sonra 716 bin lira hasar tespit ödemesi çıkardılar. Biz de onay verdik ve ödemesini bekledik. Aradan geçen 3 ayın arından onlar tazminat makbuzu hazırladılar. Bize bildirdiler iki gün içinde para gönderilecek dediler. Bir hafta bekledik para hesaba düşmedi. Bir hafta sonra yeniden irtibata geçtik ve para hesaba geldi ancak, onlar bize IBAN numarasında yanlışlık olduğunu belirterek biz de parayı geri yolladık" dedi.

"716 BİN TL YERİNE 716 BİN DOLAR GÖNDERMİŞLER"

İkinci ödemenin Türk Lirası yerine dolar olarak hesaplarına yattığını söyleyen Abdulkadir, "Yeniden tazminat makbuzu göndermişler biz de makbuza bakmadan işlemleri başlattık ve parayı da bekledik. İki gün sonra para hesaba düştü ancak 716 bin TL yerine 716 bin dolar para düşmüş. Tazminat makbuzunu kontrol ettiğimizde onlar yanlışlıkla 716 bin dolar olarak düzenlemişler. Biz de ilgili firmaya bir mail gönderdik ve açıklama yaptık bu paranın yanlışlık olduğunu düşünüyoruz hak ettiğimiz para olmadığını ifade ederek hak ettiğimiz parayı iade ettik" diye konuştu.

"BU PARANIN BİZİM PARAMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Parayı iade ettiği için kendisi ve ailesinin de vicdanının rahat olduğunu belirten Abdulkadir, "Bazı insanlar 'verme' dedi, 'bu para senin paran oldu' diyorlar. Biz de bu paranın bizim paramız olduğunu düşünmüyoruz. Hele de o süreçte deprem sürecinde bu paranın bizim paramız olduğunu hiç düşünmedik. Biz paramızı çalışarak kazanırız. Ben eve gittim olayı anneme anlattım ve şaka olsun diye, ‘bu parayı iade etmiyorum’ dedim. Annem bana bakarak, ‘Bu parayı iade etmez isen hayatta yüzüne bakmam, hiçbir kelime seninle konuşmam, Allah bu parayı vermiş ama kötü yoldan vermiş sen bunları iade edersen dedi inşallah onun on katı, yüz katı verir’ dedi. Benim vicdanım rahat" ifadelerini kullandı. (İHA)

